Arranca el rodaje de una película de Hollywood en Murcia, convertida en Budapest Los actores y el resto del equipo del largometraje 'F.A.S.T.' toman este miércoles el centro de la ciudad

LA VERDAD Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:58 Comenta Compartir

Tras convertirse en las calles de Budapest, el centro de Murcia ha sido tomado este miércoles por todo el equipo de 'F.A.S.T.', la película que se rueda este miércoles en la capital de la Región. Varias zonas del casco histórico como Trapería son el escenario de este largometraje de Warner Bros, que ya ha grabado escenas en otros municipios como Mahoya, el desierto de Abanilla.

Este miércoles es el turno de las tomas ambientadas en Budapest, para las que se ha escogido un casco histórico de Murcia que está plagado de letreros, vinilos y detalles de la capital húngara. El despliegue, que comenzó a inicios de la semana, ha sorprendido a los miles de murcianos que han cruzado las calles del centro estos días.

El rodaje se va a concentrar este miércoles, una jornada en la que hay restricciones al tráfico y al tránsito de peatones para que la grabación se desarrolle sin incidencias. Antes de la llegada de todo el equipo de 'F.A.S.T.', fueron avisados vecinos y comercios, que han sido compensados económicamente porque han tenido que cerrar sus puertas durante toda la jornada.

En concreto, las zonas ocupadas son calle Trapería (desde el número 18 hasta el 1), Plaza Hernández Amores, calle Barrionuevo (desde Plaza de Cetina), calle del Escultor Nicolás Salzillo, calle Prieto, calle Azucaque, Plaza Fontes, calle González Adalid, calle Polo de Medina, calle Marín Baldo, calle Arquitecto Pedro Cerdá, calle Radio Murcia, calle Oliver, calle Cubos, calle Fuensanta, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza y calle Apóstoles, Plaza del Martillo (Glorieta de España), calle San Patricio, calle Frenería, Recinto Ferial La Fica.

Temas

Hollywood

Budapest

Murcia