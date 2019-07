Los arquitectos recuerdan que son los únicos facultados para evaluar edificios Estos profesionales decidieron matizar una corriente informativa surgida a raíz de que el Tribunal Supremo reconociera la capacidad legal de los ingenieros para elaborar informes de evaluación de edificios de tipo residencial ALBERTO GÓMEZ Murcia Domingo, 28 julio 2019, 10:50

El Colegio de Arquitectos emitió un comunicado para recordar que su colectivo es el único competente para realizar informes de evaluación de edificios. Estos profesionales decidieron matizar una corriente informativa surgida a raíz de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia en la que venía a reconocer la capacidad legal de los ingenieros técnicos industriales y los ingenieros industriales para elaborar informes de evaluación de edificios de tipo residencial.

Los arquitectos señalan, en primer lugar, que no existe una sentencia del Supremo en ese sentido, sino un auto que «en modo alguno reconoce esas capacidades a los ingenieros». En el Colegio también precisan que en el citado auto no existe un pronunciamiento de la justicia sobre el perfil profesional que resulta competente para hacer informes de evaluación de edificios porque, recuerdan los arquitectos, «ya existe jurisprudencia de ese órgano judicial al respecto que no precisa de matización alguna».

Se refieren a las sentencias dictadas por el Supremo en diciembre de 2014 y noviembre de 2015 en las que el Tribunal afirmó que «los únicos técnicos competentes para hacer informes de evaluación de carácter residencial son los arquitectos». Por lo tanto, el Colegio considera que está suficientemente claro que «la edificación residencial está fuera del ámbito competencial y de la especialidad técnica de los ingenieros técnicos industriales y de los ingenieros industriales». Los arquitectos reivindican su función para evaluar edificios.