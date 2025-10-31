Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia Los bomberos sofocan las llamas, que calcinaron el vehículo; no consta que se hayan producido daños personales

LA VERDAD Viernes, 31 de octubre 2025, 10:47 | Actualizado 10:52h. Comenta Compartir

Una furgoneta ardió en la mañana de este viernes en la pedanía de Cobatillas, en Murcia. Las llamas, muy aparatosas, calcinaron el vehículo, situado en una de las vías de la localidad. Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia actuaron en el lugar y sofocaron las llamas. No consta que el incendio haya provocado daños personales.