La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de PSOE y Vox
Los bomberos, en Cobatillas, apagan el incendio en la furgoneta.
Los bomberos, en Cobatillas, apagan el incendio en la furgoneta. Cedida

Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia

Los bomberos sofocan las llamas, que calcinaron el vehículo; no consta que se hayan producido daños personales

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:47

Comenta

Una furgoneta ardió en la mañana de este viernes en la pedanía de Cobatillas, en Murcia. Las llamas, muy aparatosas, calcinaron el vehículo, situado en una de las vías de la localidad. Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia actuaron en el lugar y sofocaron las llamas. No consta que el incendio haya provocado daños personales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  6. 6 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  7. 7 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  8. 8

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10 Arresto número 38 para un delincuente reincidente que fue sorprendido robando en una vivienda de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia