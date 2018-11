«Nos apretamos el cinturón y buscamos fuentes alternativas de financiación»

Eduardo Martínez-Oliva recuerda que la primera orden que recibió del alcalde cuando le delegó las responsabilidades de Hacienda fue que hiciera todo el esfuerzo necesario para no incementar ni un solo impuesto. «A falta de seis meses para las elecciones, podemos decir no solo que no hemos subido nada, sino que hemos bajado una buena cantidad de tributos», se congratula el edil, quien remarca que la política de rebajas fiscales llevada a cabo durante este mandato ha sido posible «gracias a que nos hemos apretado el cinturón en todos los departamentos y a que hemos buscado fuentes alternativas de financiación, principalmente de Europa, para que ningún servicio público se viera perjudicado».

El responsable económico admite, no obstante, que de cara al futuro será complicado reducir alguna tasa más, al menos de las de importancia. Sí destaca que bajará el agua, una reducción que aplicará la empresa que gestiona el servicio, «pero que responde a una decisión política». El concejal de Hacienda confiesa que, por coherencia ideológica con el Gobierno regional, ha eliminado prácticamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, le gustaría acabar con la denominada plusvalía, que grava las herencias. «No podemos suprimirla, porque depende del Estado, aunque sí bajarla. Lo que hemos hecho es no aplicar el IPC», matiza Eduardo Martínez-Oliva, quien confirma que, desde que la Comunidad puso en marcha esta medida, se han incrementado en la capital de la Región las transmisiones de negocios en vida de padres a hijos.