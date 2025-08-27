Apoyo contra el aislamiento para los cuidadores de personas dependientes en Murcia Doce voluntarios forman parte de un proyecto municipal que arrancó en junio y que busca dar soporte a los que dedican su tiempo a esta atención

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto pionero que busca cuidar a los cuidadores de personas dependientes y combatir la soledad no deseada a través del Centro Municipal de Servicios Sociales Ciudad de Murcia. La iniciativa, que comenzó en junio, se centra en reducir el aislamiento social y apoyar emocionalmente a estas personas.

Bajo el título 'Redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores', el proyecto responde a una necesidad clara: la sobrecarga física y emocional de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado, y el aislamiento que sufren las personas dependientes. La iniciativa se apoya en la acción de 12 personas voluntarias adscritas a la Oficina de Voluntariado.

Su labor incluye acompañamiento a cuidadores y dependientes, mediante tareas que van desde llamadas telefónicas y visitas domiciliarias hasta ayuda en gestiones básicas, soporte tecnológico, acompañamiento médico y apoyo en situaciones de emergencia, como olas de calor.

Formación específica

Los voluntarios han recibido formación específica para desempeñar su labor de forma empática y segura y contarán con sesiones de refuerzo y orientación psicológica para prevenir el desgaste emocional. El proyecto está dirigido a personas beneficiarias y solicitantes de la Ley de Dependencia así como a usuarios de servicios municipales de permanencia en el entorno.

