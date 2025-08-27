La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del proyecto. Ayto.

Apoyo contra el aislamiento para los cuidadores de personas dependientes en Murcia

Doce voluntarios forman parte de un proyecto municipal que arrancó en junio y que busca dar soporte a los que dedican su tiempo a esta atención

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:26

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto pionero que busca cuidar a los cuidadores de personas dependientes y combatir la soledad no deseada a través del Centro Municipal de Servicios Sociales Ciudad de Murcia. La iniciativa, que comenzó en junio, se centra en reducir el aislamiento social y apoyar emocionalmente a estas personas.

Bajo el título 'Redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores', el proyecto responde a una necesidad clara: la sobrecarga física y emocional de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado, y el aislamiento que sufren las personas dependientes. La iniciativa se apoya en la acción de 12 personas voluntarias adscritas a la Oficina de Voluntariado.

Su labor incluye acompañamiento a cuidadores y dependientes, mediante tareas que van desde llamadas telefónicas y visitas domiciliarias hasta ayuda en gestiones básicas, soporte tecnológico, acompañamiento médico y apoyo en situaciones de emergencia, como olas de calor.

Formación específica

Los voluntarios han recibido formación específica para desempeñar su labor de forma empática y segura y contarán con sesiones de refuerzo y orientación psicológica para prevenir el desgaste emocional. El proyecto está dirigido a personas beneficiarias y solicitantes de la Ley de Dependencia así como a usuarios de servicios municipales de permanencia en el entorno.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  3. 3 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  4. 4 Septiembre traerá a la Región de Murcia temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  5. 5 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  6. 6

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  7. 7

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  8. 8

    Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia
  9. 9

    La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Apoyo contra el aislamiento para los cuidadores de personas dependientes en Murcia

Apoyo contra el aislamiento para los cuidadores de personas dependientes en Murcia