Obras del sistema de drenaje del disuasorio en Santiago y Zaraíche. AYTO.

El aparcamiento frente a la Agencia Tributaria de Murcia actuará como tanque de tormentas

LA VERDAD

Murcia

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:00

Hasta 1,4 millones de litros de agua podrá almacenar en su subsuelo el nuevo aparcamiento disuasorio que se está construyendo en Santiago y Zaraíche frente a la sede de la Agencia Tributaria. Todo ello gracias a que esta parcela, de 10.463 metros cuadrados, contará con un sistema urbano de drenaje sostenible, conocido por sus siglas, SUDS, que permitirá almacenar, retener y filtrar esa elevada cantidad de agua y gestionar lluvias con un periodo de retorno de 100 años.

El SUDS está compuesto por pavimentos permeables que permiten la filtración de la escorrentía hacia capas inferiores, donde se ubicarán 38 celdas y 4.466 metros cúbicos de gravas para gestionar las precipitaciones que puedan caer. Con un presupuesto de 1,1 millones, ha sido financiado por Aparcamurcia y Emuasa.

El edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, anunció ayer la adjudicación de las obras de adecuación de otro aparcamiento, el de Abenarabi.

