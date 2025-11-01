La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los bomberos, la madrugada de este sábado, trabajando en el incendio.
Los bomberos, la madrugada de este sábado, trabajando en el incendio. Bomberos Murcia

Apagan durante la madrugada un incendio en un sótano de Murcia

Solo se han producido daños materiales

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:20

Los bomberos de Murcia tuvieron que intervenir en la madrugada de este sábado en un incendio que se produjo a las 1.49 horas en el sótano de una vivienda en la pedanía murciana de Alquerías. A las 4.19 horas el incendio quedó extinguido y no se produjeron heridos, solo hay daños materiales producidos por el fuego.

Hasta el lugar del incendio en Alquerías se desplazaron 13 bomberos y 3 vehículos. En el interior del garaje había dos vehículos, enseres y un depósito de gasoil.

