Apagan durante la madrugada un incendio en un sótano de Murcia Solo se han producido daños materiales

LA VERDAD Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:20

Los bomberos de Murcia tuvieron que intervenir en la madrugada de este sábado en un incendio que se produjo a las 1.49 horas en el sótano de una vivienda en la pedanía murciana de Alquerías. A las 4.19 horas el incendio quedó extinguido y no se produjeron heridos, solo hay daños materiales producidos por el fuego.

Hasta el lugar del incendio en Alquerías se desplazaron 13 bomberos y 3 vehículos. En el interior del garaje había dos vehículos, enseres y un depósito de gasoil.