Ángel Martín confiesa sus visitas «imprescindibles» cada vez que viene a Murcia

S. C. Viernes, 16 de mayo 2025, 13:41 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Ángel Martín vive un gran momento profesional. El cómico, guionista, presentador y escritor lleva años sin parar de llenar teatros, auditorios y todo tipo de recintos por España con sus espectáculos. El barcelonés de 47 años saltó a la fama para el gran público en 2006 por el programa 'Se lo que hicisteis...« en laSexta junto a Patricia Conde. Sin embargo, tras cinco años de un gran éxito el programa se canceló y, a pesar de distintas colaboraciones y de otros proyectos, pasó a un segundo plano.

Una situación que cambió por completo en 2021 cuando Ángel Martín publicó el libro 'Por si las voces vuelven' en el que contó como en 2017 tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico tras sufrir un bote psicótico y escuchar voces. El tema de la salud mental se convirtió en un aspecto importante para él y el hecho de hablar de ello abiertamente dio un impulso enorme a su trayectoria. Desde entonces su carrera volvió a relanzarse con las grandes ventas del libro y la publicación de su secuela, 'Detrás del ruido'. Además, también lanzó la gira 'Punto para los locos', en la que a través de un monólogo también hablaba de la salud mental desde un punto de vista cómico y divertido.

Ahora el cómico presenta su nuevo espectáculo 'Somos monos', que también tendrá dos fechas en el Teatro Romea de Murcia el 28 y 29 de noviembre, y que ya tiene las entradas a la venta. «El ser humano sólo utiliza un 10% del cerebro. Hace unos años se decía que esta frase era falsa. Sin embargo, hoy en día creo que es cierta. De hecho, hay gente que lo utiliza un 0%. Igual que hay cervezas 0,0%, también hay cerebros 0,0%», indica en la presentación de su nuevo espectáculo..

Sus visitas obligadas en Murcia

Ángel Martín en el correo que ha enviado para anunciar su espectáculo en Murcia ha confesado sus visitas «imprescindibles» cada vez que viene a Murcia. «No me refiero a monumentos, ni museos, ni cosas culturales. Que aunque, obviamente tiene cientos, admito que no soy esa clase de turista», reconoce el humorista. Martín añade que «no lo cuento porque me hayan pagado nada. De hecho, no tienen ni idea de que les estoy mencionando, pero me parece justo que sepas que envidio que tú vivas cerca».

«Nada más llegar a Murcia, mi gente sabe que si todavía es temprano tienen que llevarme directo a tomar un croissant con chocolate a Glea, una cafetería en la calle Barrionuevo«, explica Ángel Martín. Además, »si es hora del aperitivo me tienen que meter en el mercado a pillar una marinera«. Y, por último, »si llegamos después de comer o por la tarde, tenemos que ir al CafeLab en la calle Apóstoles«.

Temas

Murcia