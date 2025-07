La alta velocidad 'low cost' y «congresos de récord» tiran del turismo en Murcia

En una región costera, como la murciana, nunca fue su capital su principal reclamo turístico. Sin embargo, la ciudad de Murcia, configurada fundamentalmente ... desde finales del siglo pasado como un área de servicios, parece estar ganando cada vez más atractivo para los visitantes a lomos del 'boom' mundial que viene experimentando el sector desde hace unos años. El último informe de valoración empresarial de la asociación para la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, arroja buenos datos para la capital del Segura, en lo que toca al segundo trimestre del año.

Subraya este, precisamente, que los destinos urbanos españoles ven crecer sus ingresos en casi un 6%, más por la mejora de los precios que por el incremento de la ocupación. Dentro de este buen comportamiento, es Murcia una de las urbes que sobresale dentro de los 25 principales destinos urbanos, con un crecimiento porcentual de su facturación y rentabilidad por habitación de más del doble respecto a la media, rozando el 15%. Reconoce Felipe Saldaña, presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ashomur, que cuando se parte de posiciones más retrasadas hay un mayor campo para crecer.

«Llevo 16 años escuchando que Murcia es la eterna desconocida y empieza a ser hora de que deje de serlo, pero, es verdad que llevamos tres o cuatro años muy buenos, sobre todo desde el fin de la pandemia», explica el representante de los hoteleros en la plaza murciana. Las cifras que esta entidad maneja apuntan a que la ocupación media en el sector han crecido en cerca de cuatro puntos este primer semestre respecto del mismo periodo del año pasado –de algo más del 65% al 69%– y destacan que los incrementos en la facturación, rentabilidad y precios alcanzan hasta el 20% respecto a 2020.

Destaca Saldaña que sigue siendo la primavera la temporada de mayor afluencia turística de la capital murciana. «Arrancamos fuerte con la maratón de Murcia, a la que se sumaron eventos como los partidos internacionales de fútbol Ucrania-Bélgica e Islandia-Kosovo y que continuaron con la Semana Santa y Fiestas de Primavera, rematando con el WARM Up, que pese a los datos decrecientes de este año, suele ofrecer unas muy buenas cifras de ocupación», expone Saldaña, apuntando a otra importante causa de la mejora en las cifras de negocio, especialmente en las vinculadas a las estancias en fin de semana: los billetes de tren de alta velocidad 'low cost'. Considera así el gestor hotelero que la llegada de Ouigo ha incluido a la ciudad de Murcia en una red o circuito asimilable, por ejemplo, a la que supone el mapa de destinos de compañías aéreas de bajo coste como Ryanair.

«El viajero que tiene unos días libres bucea entre las opciones ferroviarias con las que cuenta y entre estas aparece ahora Murcia, con la ventaja, además, de que los precios de nuestros alojamientos son bajos en relación a otras ciudades», destaca Saldaña, reconociendo que esta nueva baza se manifiesta particularmente a la hora de atraer al turista madrileño. «Sigue primando el visitante nacional, sumando a los de la capital de España los de autonomías limítrofes e, incluso, de Cataluña». De esta manera, el huésped internacional se queda en un 15% del total.

Más de un congreso al mes

La mejora de las conexiones y la buena relación de la calidad-precio tanto de los alojamientos como de la oferta gastronómica, entre otras cuestiones también ha contribuido a potenciar otros de los motores de este crecimiento turístico de la capital murciana: el turismo de congresos y eventos. «El curso que se acaba de cerrar ha sido uno de los mejores de la serie histórica», reconocen desde la Murcia Convention Bureau. De hecho, de enero a julio de 2025, la ciudad ha acogido más de un congreso nacional al mes, llegando a unos aumentos de más del 60% en sedes como el Auditorio Víctor Villegas, que ha alcanzado «cifras de récord» y que se traducen en un impacto de casi tres millones de euros para algunos eventos.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se atribuye parte de este éxito de planificación al trabajo que se ha hecho con motivo de la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad y al peso que ha tenido para esta la capitalidad española de la economía social. El comportamiento del resto de las sedes de la urbe, como los salones de los hoteles y espacios singulares, también registró aumentos significativos, apuntan unos datos, también subrayan el protagonismo de los encuentros y eventos vinculados al ámbito médico y científico.

Llenos «técnicos y sostenibles»

«Algunos de estos encuentros han supuesto llenos técnicos en la ciudad, que está manteniendo un crecimiento muy equilibrado con reparto sostenible de toda la actividad para evitar molestias entre la ciudadanía y la explotación de fechas», explican las mismas fuentes. De hecho, se ha conseguido estirar la temporada de congresos, lo que ha permitido incrementar la ocupación en un mes como junio, que no ha contado tradicionalmente con un gran tirón. Incluso se ha logrado ubicar reuniones profesionales en fin de semana durante julio, teniendo en cuenta que este tipo de turismo se encuadra en días laborables, con una media de tres días de estancia.

A la vista del alza de las cifras turísticas, no son anecdóticos los nuevos proyectos hoteleros que se encuentran en marcha y entre los que se incluyen el primer establecimiento de cinco estrellas de la ciudad –con la reapertura del Arco de San Juan–, así como la construcción por parte de Jemeca de un nuevo hotel en Juan Carlos I y la ampliación de las instalaciones de B&B en el centro comercial Thader, dentro de un segmento más económico.

Pese a que las en torno a 5.000 plazas hoteleras de Murcia son escasas –pero acordes a la demanda– si se comparan con otras urbes de tamaño similar, la oferta de pisos turísticos, que sigue creciendo, no ha superado aún a la reglada, según datos de Exceltur. No obstante, la Comunidad Autónoma tiene registradas 1.492 viviendas de este tipo en todo el municipio –con 7.081 plazas–, aunque apenas 552 –con 2.545 plazas– se ubican en el centro urbano. Saldaña cree que este crecimiento es asumible y no debe generar distorsiones, siempre que se cumpla con la normativa. La Consejería de Turismo viene reclamando un mayor control de las plataformas que «comienza a dar resultados».