La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La puerta de la vivienda en la calle Santa Rita, 6. Google Maps

Alertan del desahucio de Maryam de 63 años en Murcia: «El objetivo es no dejarla en la calle, sola y enferma»

El desalojo está previsto para el 12 de noviembre, a las 9 horas. Plataformas por la vivienda piden ayuda para su aplazamiento

Lía Guillén

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

Maryam Lamide lleva 20 años viviendo en Murcia. En 2015 alquiló su actual casa en la calle Santa Rita, número 6, y durante diez años ese fue su hogar, hasta que el anterior propiertario dejó de pagar la hipoteca de la vivienda, causando que esta pasara a manos del 'fondo buitre' UCI.

Maryam tiene 63 años y está enferma. «Si mañana, día 12 de noviembre se ejecuta su desahucio, esa noche no tendrá donde vivir», aseguró Jose Antonio Vives, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Según el voluntario, «se encuentra sola en la ciudad, enferma y no ha podido renovar su documentación».

Vives dice haber intentado contactar con UCI, pero no ha recibido respuesta. «Se limitan al tema del juzgado, ellos lo único que quieren es la vivienda. Ni han hablado con ella, ni han ido allí», explicó a LA VERDAD.

El pasado lunes, 11 de noviembre, se presentó un recurso para intentar retrasar la fecha del desahucio, y también se ha pedido un informe de vulnerabilidad, este es un recurso para personas en exclusión social, que tiene como propósito la suspensión de desahucios, entre otros. A pesar de ello, la fecha del sigue fijada para este miércoles, 12 de noviembre, a las 9 horas.

El Sindicato de Vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Afromurcia han ofrecido su ayuda a Maryam. Piden apoyo ciudadano para que se suspenda, de momento, el desahucio y para que pueda buscarse una alternativa de vivienda. «El objetivo, es no dejarla en la calle, se quedaría sola, sin nada y enferma», relató Jose Antonio.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  3. 3 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  4. 4 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  7. 7 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  8. 8

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  9. 9 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  10. 10

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alertan del desahucio de Maryam de 63 años en Murcia: «El objetivo es no dejarla en la calle, sola y enferma»

Alertan del desahucio de Maryam de 63 años en Murcia: «El objetivo es no dejarla en la calle, sola y enferma»