Alertan del desahucio de Maryam de 63 años en Murcia: «El objetivo es no dejarla en la calle, sola y enferma» El desalojo está previsto para el 12 de noviembre, a las 9 horas. Plataformas por la vivienda piden ayuda para su aplazamiento

Lía Guillén Martes, 11 de noviembre 2025, 13:46

Maryam Lamide lleva 20 años viviendo en Murcia. En 2015 alquiló su actual casa en la calle Santa Rita, número 6, y durante diez años ese fue su hogar, hasta que el anterior propiertario dejó de pagar la hipoteca de la vivienda, causando que esta pasara a manos del 'fondo buitre' UCI.

Maryam tiene 63 años y está enferma. «Si mañana, día 12 de noviembre se ejecuta su desahucio, esa noche no tendrá donde vivir», aseguró Jose Antonio Vives, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Según el voluntario, «se encuentra sola en la ciudad, enferma y no ha podido renovar su documentación».

Vives dice haber intentado contactar con UCI, pero no ha recibido respuesta. «Se limitan al tema del juzgado, ellos lo único que quieren es la vivienda. Ni han hablado con ella, ni han ido allí», explicó a LA VERDAD.

El pasado lunes, 11 de noviembre, se presentó un recurso para intentar retrasar la fecha del desahucio, y también se ha pedido un informe de vulnerabilidad, este es un recurso para personas en exclusión social, que tiene como propósito la suspensión de desahucios, entre otros. A pesar de ello, la fecha del sigue fijada para este miércoles, 12 de noviembre, a las 9 horas.

El Sindicato de Vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Afromurcia han ofrecido su ayuda a Maryam. Piden apoyo ciudadano para que se suspenda, de momento, el desahucio y para que pueda buscarse una alternativa de vivienda. «El objetivo, es no dejarla en la calle, se quedaría sola, sin nada y enferma», relató Jose Antonio.