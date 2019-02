Un alcalde sin cintas ni placas Ballesta observa una acequia del jardín de la Alameda. / Nacho García / AGM El adelanto de las generales impedirá a Ballesta, quien asegura que evita el protagonismo en sus proyectos, inaugurar obras a partir del 5 de marzo DAVID GÓMEZ Murcia. Sábado, 23 febrero 2019, 11:32

Tradicionalmente, los alcaldes que aspiran a la reelección aprovechan los últimos meses de mandato para pisar el acelerador en la gestión y acabar algún proyecto importante antes de los comicios, para así disponer de hechos palpables que ofrecer a los votantes.

Este año no será así. La causa es el adelanto de las generales, que se celebran un mes antes (28 de abril) que las municipales y autonómicas (26 de mayo). La Ley Electoral prohíbe a las administraciones públicas organizar desde el 5 de marzo, día en el que se convocarán oficialmente los comicios nacionales, actos institucionales que puedan ensalzar la labor de un equipo de gobierno, así como inaugurar obras públicas. La situación se mantendrá hasta pasadas las elecciones locales, de modo que hasta junio se acabaron los cortes de cinta, las placas conmemorativas y los refrigerios. Mala suerte.

En el caso de Murcia, al alcalde y candidato del Partido Popular, José Ballesta, no le quita el sueño el giro producido tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llamar a las urnas antes de lo previsto. Al menos así lo aseguran desde su equipo en La Glorieta. Pero lo cierto es que Ballesta es uno de los regidores que más pierden con la nueva situación. Si las elecciones generales se hubieran celebrado después de las municipales, contaría con casi un mes más para hacer gala de su gestión. Y con un poco de ritmo en los trabajos, podría presumir antes de la campaña de hacer realidad proyectos como los carriles bici por el centro urbano (a punto de completarse), la Vía Verde, el paseo fluvial de Murcia Río, la rehabilitación de dos pabellones en el Cuartel de Artillería y la remodelación del Palacio de los Deportes.

Antes de los comicios locales de mayo podrían entrar en servicio el paseo fluvial y la Vía Verde

Rentabilidad social

«Lo importante de estas iniciativas no es que se inauguren con una fiesta, sino que los ciudadanos puedan utilizarlas. Buscamos la rentabilidad social, no la política», señalan desde la alcaldía, donde recuerdan que la legislación no impide que nuevas obras y servicios públicos entren en funcionamiento en el periodo electoral. Añaden estas fuentes que José Ballesta tiene un estilo distinto al de otros alcaldes a los que les gusta sacar pecho y revelan que, en los primeros días del mandato, comunicó a sus asesores que no deseaba protagonismo en los actos de inauguración de las infraestructuras creadas.

Así, durante la apertura de la primera fase del paseo peatonal de Alfonso X no se cortó la habitual cinta con la bandera española y en la placa conmemorativa del pabellón multiusos de Jerónimo y Avileses, que abrió sus puertas esta semana, no figura para la posteridad el nombre de José Ballesta. «Un nuevo espacio para el deporte, la convivencia y la práctica de los valores», reza el recordatorio que se ha colocado.

Intuyera o no que iba a tener poco tiempo para hacerlo, el alcalde sí se dio prisa por presentar públicamente los dos grandes proyectos que centrarán su programa electoral: el parque arqueológico de Monteagudo y la transformación de los barrios del sur con el soterramiento de las vías.