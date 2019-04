Ballesta 'aplica el 155' en Santo Ángel Jerôme Van Passel / Vicente Vicéns/ AGM Un concejal asume el control de la junta municipal tras destituir el PSOE a su pedáneo por pasarse al partido de Alberto Garre DAVID GÓMEZ Sábado, 6 abril 2019, 02:27

Santo Ángel llegará a las elecciones sin pedáneo. El alcalde, José Ballesta, firmó ayer la destitución de Jerôme Van Passel como presidente de la Junta Municipal. En los meses que quedan para los comicios y se designe nuevo pedáneo, será el concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, Marco Antonio Fernández, el que asuma la gestión del día a día. Algunos hacen un símil con lo ocurrido en Cataluña, cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía tras la declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont.

Van Passel, que tiene nacionalidad holandesa, estaba al frente de Santo Ángel desde 2015, tras designarle el PSOE como vocal en la Junta Municipal y gracias a un acuerdo que los socialistas alcanzaron con Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia para repartirse el gobierno de las pedanías.

El PSOE ordenó la semana pasada su relevo inmediato como representantes del partido en Santo Ángel, tras desvelar 'La Verdad' su incorporación a Somos Región, el partido creado por Garre. Al no ser vocal, no podía seguir presidiendo la junta. Sin embargo, el único que tiene potestad para nombrar y destituir pedáneos es el alcalde. La Junta no tenía vicepresidente, que es a quien le hubiera correspondido tomar el mando en una situación como esta.

Ahora, Marco Antonio Fernández, que hace unos años fue alcalde pedáneo de Monteagudo, será el encargado de resolver los asuntos cotidianos de los vecinos de Santo Ángel, así como autorizar los gastos que se generen. «Trabajaré en colaboración con los vocales del resto de partidos que quedan», indica el concejal, quien asegura que dejará organizadas las fiestas y que visitará con frecuencia la población, que cuenta con unos tres mil habitantes y se ubica entre La Alberca y Algezares.