Parque de bomberos del Infante, en Murcia, en una fotografía de archivo. Edu Botella

Alarma en Murcia por el incendio de una vivienda

Vecinos de la pedanía de Beniaján pudieron ver una gran columna de humo provocada por la combustión de materiales de construcción

LA VERDAD

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:28

El incendio de una vivienda, que provocó una gran columna de humo, alarmó a mediodía de este viernes a los vecinos de la pedanía murciana de Beniaján. Según los bomberos, el fuego se originó en una casa en construcción situada cerca del río y ardió una acumulación de materiales empleados para ello, así como basura y chatarra.

Al lugar se desplazaron bomberos del parque Infante de Murcia, con tres vehículos, un primera salida, un media y una cuba, así como 11 efectivos en total.

Según indicó a LA VERDAD el Centro de Coordinación de Emergencias, no fue necesaria la intervención de sanitarios, al no resultar afectada ninguna persona.

