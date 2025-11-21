La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil Muñoz (dcha) explica el estado de las cuentas junto a los concejales Rebeca Pérez y Marco Antonio Fernández. Ayto

El agujero de las arcas municipales de Murcia se queda por debajo de los 25 millones

El informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre refleja una reducción en dos años de dos tercios del remanente negativo de tesorería

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

Por debajo de 25 millones. Así cerró el tercer trimestre del año el agujero que las arcas municipales de Murcia han acumulado en el último ... lustro. Si bien el equipo de Ballesta se encontró a su vuelta a la Glorieta con un remanente negativo de tesorería de 76 millones de euros, en poco más de dos años ha logrado rebajarlo en dos tercios esta cifra, al pegarle un recorte de 50 millones, 14 de ellos durante este año. Así lo indican los datos de ejecución presupuestaria municipal a 30 de septiembre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  5. 5 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El agujero de las arcas municipales de Murcia se queda por debajo de los 25 millones

El agujero de las arcas municipales de Murcia se queda por debajo de los 25 millones