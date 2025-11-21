El agujero de las arcas municipales de Murcia se queda por debajo de los 25 millones

Por debajo de 25 millones. Así cerró el tercer trimestre del año el agujero que las arcas municipales de Murcia han acumulado en el último ... lustro. Si bien el equipo de Ballesta se encontró a su vuelta a la Glorieta con un remanente negativo de tesorería de 76 millones de euros, en poco más de dos años ha logrado rebajarlo en dos tercios esta cifra, al pegarle un recorte de 50 millones, 14 de ellos durante este año. Así lo indican los datos de ejecución presupuestaria municipal a 30 de septiembre de 2025.

Apunta el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que esta acusada disminución, enjugada con superávit, responde a un «ejercicio de prudencia presupuestaria», en el que ha entrado «la reordenación de recursos y el cuidado en la selección de los gastos principales». Reconoce, además, que en los contratos de suministros y servicios se ha procurado no consumir los gastos máximos previstos, sin que ello haya afectado «a la calidad de los servicios», y ello sin contar que las cuantías y precios muchos de estos encargos han sido renegociados en este periodo. Asimismo, apuntó el edil que la deuda viva o financiera del Consistorio –aquella que se paga a plazo vencido–, se sitúa a día de hoy en 245 millones –casi un 50% de los ingresos anuales del Consistorio– y en menos de cien millones si no se imputa la deuda del tranvía.

Asfaltados en pedanías

Muñoz dio cuenta de estas cifras durante la reunión de este viernes de la Junta de Gobierno, en la que también se aprobó el proyecto de asfaltado de diversas vías de pedanías, incluyendo el de la principal de Zarandona –la avenida Ingeniero José Alegría–, así como el de diversas calles y carriles de Beniaján y Guadalupe. Suma esta actuación un importe de 468.316 euros –que se financiarán con fondos propios– y saldrá a concurso en unos meses. También se aprobó el proyecto para la remodelación de la mediana central de la avenida Principal del Polígono Oeste.Esta inversión de 241.237 euros permitirá reordenar y adecuar un espacio de aparcamiento desordenado, generando 111 plazas.