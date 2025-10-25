El agua potable vuelve a las pedanías y urbanizaciones de Murcia afectadas por la dana Ya es apta para beber y cocinar alimentos, por lo que se recupera la normalidad en todas las zonas del municipio

LA VERDAD Sábado, 25 de octubre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Las autoridades sanitarias han declarado el agua apta para consumo humano en las pedanías de Sucina y Gea y Truyols, así como en las urbanizaciones que seguían sin suministro tras la dana 'Alice'. Según informa Aguas de Murcia, ya se ha recuperado la normalidad y se da por concluida la incidencia, pues ya se puede usar para beber y cocinar alimentos.

Eso sí, la compañía apunta que aún se pueden producir cortes intermitentes, pero se deja de prestar el servicio alternativo de cubas de agua. También recuerda que los trabajos llevados a cabo por la Mancomunidad de Canales del Taibilla para reparar los daños como consecuencia del temporal han incluido la limpieza intensiva y desinfección de 20 kilómetros de canal que habían resultado afectados.

Aguas de Murcia subraya que «ha mantenido informada a la población de cada una de las fases a través de sus canales oficiales, así como ha habilitado sistemas de suministro alternativo, incluidas cubas de agua potable para los vecinos afectados».