Imagen de la urbanización Joven Futura de Espinardo. Ros Caval / AGM

Acuerdo en el Ayuntamiento de Murcia para desbloquear la legalización de Joven Futura

Los grupos apoyan por «unanimidad» en comisión de Pleno una modificación del Plan General que permitirá regularización las viviendas de esta urbanización de Espinardo y que aparca futuros desarrollos urbanísticos en la zona

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:12

Finalmente, una década después, y salvo sorpresa mayúscula, la urbanización Joven Futura del murciano barrio de Espinardo cerrará el círculo con su plena regularización. Y ... es que la Comisión de Pleno de Urbanismo Huerta y Medio Ambiente dio visto bueno este jueves al dictamen del avance de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal número 150, que permitirá «restablecer la seguridad jurídica y adecuar la ordenación urbanística a las 1.232 viviendas ya construidas en esta antigua zona de huerta, tras la anulación por sentencia judicial en 2015 de la anterior modificación», según indicaron fuentes municipales.

