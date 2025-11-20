Acuerdo en el Ayuntamiento de Murcia para desbloquear la legalización de Joven Futura

Finalmente, una década después, y salvo sorpresa mayúscula, la urbanización Joven Futura del murciano barrio de Espinardo cerrará el círculo con su plena regularización. Y ... es que la Comisión de Pleno de Urbanismo Huerta y Medio Ambiente dio visto bueno este jueves al dictamen del avance de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal número 150, que permitirá «restablecer la seguridad jurídica y adecuar la ordenación urbanística a las 1.232 viviendas ya construidas en esta antigua zona de huerta, tras la anulación por sentencia judicial en 2015 de la anterior modificación», según indicaron fuentes municipales.

No obstante, dicho acuerdo debe ser ratificado el jueves de la semana que viene por la Corporación municipal, algo que podría parecer poco más que un mero trámite, si no fuera porque esta modificación ha encallado ya dos veces en dicho paso. La primera fue en 2016, por falta de mayoría cualificada. La segunda fue en noviembre de 2023, cuando la propuesta llegó a ser aprobada en Comisión, pero no llegó al Salón de Plenos, tras retirar el PSOE de manera sobrevenida su apoyo inicial a la iniciativa -que había plasmado con su voto a favor- y retirarla el PP del orden del día -pese a contar con mayoría absoluta- en busca de un mayor consenso. No obstante, «la unanimidad» puesta de manifiesto este jueves por los grupos, según indican fuentes municipales, parece descartar otro naufragio plenario.

La propuesta que se elevará al Pleno permite iniciar un nuevo expediente urbanístico con el fin de adecuar la ordenación al estado actual de la urbanización. Esta contempla, además, de la citada regularización urbanística, «la mejora de la accesibilidad y la conectividad de la urbanización con la ciudad», según apuntaron desde el Consistorio. También permitirá «retomar el desarrollo de equipamientos comunitarios previstos como centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales, así como parques y zonas verdes», añadieron. En principio, queda fuera de esta modificación una segunda fase, que es la que motivó las discrepancias con el PSOE y que incluía la previsión del desarrollo de un millar de nuevas viviendas.

Hay que recordar que esta situación de indefinición jurídica a la que se busca ahora poner fin tiene su origen en dos sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Región, de los años 2015 y 2016, que primero anularon la recalificación de una bolsa de suelo de algo más de 400.000 m2, donde posteriormente se construyó esta urbanización, y que más tarde dieron carpetazo la totalidad del plan parcial de la zona, aprobado en 2005.

El motivo de estas resoluciones judiciales fue la falta del preceptivo y vinculante informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre «nuevas demandas de recursos hídricos» que exige la Ley de Aguas, tal y como denunció un grupo de vecinos de la zona colindante de Senda de Granada. Navarro ha explicado en diversas ocasiones que este requerimiento fue solventado «tras obtener el aval de la CHS mediante informe favorable», y que ahora lo que resta es aprobar la citada modificación estructural del Plan General de Ordenación (PGOU) para regularizar plenamente las más de 1.300 viviendas construidas en este rincón de la huerta de Espinardo.

La propuesta que se somete a dictamen incluye someter el Avance a información pública durante un mes, para que vecinos y entidades puedan presentar sugerencias.El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha destacado que «este avance supone el desbloqueo a esta situación aportando una solución estable, tal y como se comprometió con los vecinos, ya que el objetivo es que Joven Futura disponga de una ordenación clara, segura y plenamente integrada en la ciudad».

El PSOE lo apoya por «responsabilidad»

Por su parte, el Grupo Socialista justificó su apoyo a esta modificación considerándola «la única vía para dar solución a una situación que ya existía: 1.300 viviendas construidas en suelo público y en situación de irregularidad jurídica desde hace años». «Nos encontramos con un problema heredado de la gestión del PP y nuestra responsabilidad es ofrecer la mejor solución posible a los vecinos», defendió Guerrero.

Guerrero defendió que «casi una década de inacción del PP ha provocado que miles de vecinos estén en un limbo jurídico, que también afecta al Ayuntamiento y perjudica al interés general. «Nuestra obligación es poner fin a esa situación y ofrecer una solución definitiva a un problema heredado», remarcó. El concejal socialista subrayó »que el voto favorable del PSOE responde a la responsabilidad de restablecer la seguridad jurídica de las viviendas construidas y avanzar en mejoras concretas para mejorar la movilidad y la seguridad peatonal en la zona«.

Así mismo, Guerrero aseguró que, «gracias al trabajo del Grupo Socialista, este expediente se ha desvinculado de nuevos desarrollos urbanísticos, lo que permitirá agilizar su tramitación y centrar los esfuerzos en resolver el problema existente». «Nuestro voto favorable es un compromiso para poner fin a años de inestabilidad, ordenar el territorio de forma responsable y ofrecer una solución a un problema heredado que el PP generó y dejó sin resolver durante demasiado tiempo«, finalizó el edil del PSOE.