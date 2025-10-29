La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un suministro de agua durante el corte. Vicente Vicéns / AGM

Activan un dispositivo para que los afectados por los cortes de agua en las pedanías de Murcia presenten reclamaciones

Los vecinos podrán obtener información, pedir compensaciones por los daños sufridos y declarar los gastos extraordinarios como consecuencia de la incidencia

LA VERDAD

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:29

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, ha activado un dispositivo especial para facilitar la tramitación de las reclamaciones de los vecinos afectados por los cortes de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la zona, y que serán remitidas a la MCT, entidad responsable del abastecimiento de agua en la zona.

Los vecinos afectados podrán obtener información sobre el procedimiento de reclamación, así como presentar reclamaciones por los daños sufridos y declarar los gastos extraordinarios que hayan tenido que asumir como consecuencia de la falta de suministro de agua potable, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Los funcionarios de información y registro estarán disponibles, por tanto, para asistir a los ciudadanos y damnificados en la tramitación de las reclamaciones, garantizando que estas lleguen al órgano competente. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 63 puntos de atención al ciudadano distribuidos en pedanías y 3 registros principales, lo que permite atención en todo el término municipal.

La oficina de Gea y Truyols estárá abierta los miércoles de 12 a 14 horas y los jueves de 9 a 11 horas, mientras que la de Sucina lo estará los miércoles de 9 a 11 y los viernes de 9 a 14 horas. En Jerónimo y Avileses la oficina estará abierta los miércoles de 9 a 11 horas y los jueves de 12 a 14 horas, mientras que en Baños y Mendigo lo estará los lunes de 9 a 11 horas y los miércoles de 12 a 14 horas. La de Lobosillo abrirá sus puertas los lunes de 9 a 11, los martes de 12 a 14 horas y los miércoles de 12 a 14 horas.

