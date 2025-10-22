Un accidente de tráfico con dos vehículos se salda con un herido leve en Murcia Los bomberos han tenido que acercarse al lugar de los hechos, en la carretera de Fortuna, en El Esparragal

El estado de uno de los dos vehículos tras el choque en la carretera.

LA VERDAD Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:19

Un conductor resultó herido leve, después que, a primera hora de la mañana de este miércoles, dos vehículos tuvieran un accidente en la carretera de Fortuna en la pedanía murciana de El Esparragal. Estuvieron implicados en el suceso un turismo, que resultó dañado en la parte delantera debido a la colisión, y un camión, que solo sufrió pérdidas de combustible.

Los bomberos de Murcia tuvieron que trasladarse al lugar del accidente, para asistir a los conductores implicados. Pero, según informan los servicios de emergencias, ninguna de las personas que se encontraban dentro de los vehículos estaban atrapadas. La labor de los bomberos en este accidente fue controlar la pérdida de combustible del camión accidentado.