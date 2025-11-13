Abre una tienda de camisetas retro de fútbol en Murcia: más de 3.000 piezas de todas las ligas La marca inaugura su primer punto permanente después de realizar más de 60 pop-ups por toda España

La ropa vintage está de moda, especialmente entre los jóvenes que, en muchos casos, tienen menos años que las prendas que adquieren. Las tiendas de segunda mano están viviendo un auge sin precedentes y acogen cada vez a más interesados en encontrar piezas únicas. Algunas incluso venden la mercancía al peso, lo que permite comprar a precios más bajos.

A esta tendencia se suman las tiendas pop-up, que recorren distintas ciudades con su amplio 'stock'. La Región de Murcia ha acogido numerosos eventos dedicados a moda vintage, que suelen celebrarse durante varios días. Algunos se especializan en prendas de marca y alta calidad, mientras que otros centran su oferta en camisetas retro de fútbol. Uno de los que aterrizó en Murcia con su arsenal de equipaciones fue Ropa Futboleros, una cita calificada como el paraíso para los aficionados a este deporte. El motivo es que descargaron miles de artículos de todas las ligas y décadas.

Primera tienda física

Las camisetas de fútbol retro han cambiado el césped por el asfalto: el furor por esta prenda se presencia en las calles y se consolida como un símbolo del estilo urbano. Para adquirirlas, se suele recurrir a tiendas online o a los eventos vintage. Sin embargo, ahora es posible acudir a un punto presencial permanente para encontrar una de estas joyas.

El centro comercial Thader de Murcia ha abierto el primer local de Ropa Futboleros, llamado Real Football: «Después de más 60 pop-ups por toda España, abrimos la primera tienda. Lo hacemos en Murcia porque es donde todo empezó», anuncian en su perfil de Instagram. El establecimiento, donde prometen seguir con la misma esencia que los eventos, dispondrá de más de 3.000 camisetas y ofrecerá las clásicas 'mistery box' para sorprender a quienes las elijan. El local se encuentra frente a Druni y su horario de apertura es de 10.00 a 22.00 horas.