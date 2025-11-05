Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios

L.G. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Una cadena de supermercados murciana amplía su negocio hasta el centro de Murcia. Veinticuatrosiete abrió su primer tienda en 2019, en la pedanía del Raal. Según cuentan en su página web, este local tuvo una gran acogida, consolidando su marca en 2020. Posteriormente, al ver el aumento de su clientela optaron por acercarse más al centro, abriendo en 2022 un local en Ronda Sur. Más tarde, en 2024 se lanza la primera franquicia, marcando el inicio de su proyecto, primero con el local en Ronda Sur, y ahora en 2025 en la nueva tienda.

El novedoso modelo de negocio de Veinticuatrosiete agrupa una gran cantidad de servicios. Ellos afriman que dan «todo lo que necesitas en cada momento». Ofrecen servicio de cafetería, con café, zumos y panería o bollería; también tienen un apartado para la papelería; otra zona de supermercado en el que venden carne, pescado o verduras; productos de estanco; y finalmente una sección dedicada a las bebidas y a la drogería. Una de las innovaciones que caracterizan esta marca es que, por ejemplo, en Ronda Sur además de todos los servicios comentados anteriormente, cuenta con una terraza para que todos los clientes puedan consumir en la calle sus productos.

El horario, tal y como indica su nombre es «veinticuatro siete», los viernes y sábados permanancerán abiertos las 24 horas del día sin interrupción. En cambio, de domingo a jueves su horario será de 7.00 a 00.00. El nuevo local, que estará ubicado en la calle Doctor José Tapia en frente de Centrofama, realizó su inauguración el pasado lunes 3 de noviembre, con una importante acogida. La ubicación, cerca de las zonas de ocio nocturno, puede que atraiga a todos aquellos hambrientos en la madrugada. Además, también se encuentra cerca de la universidad y es una zona llena de comercios y oficinas, que puede atraer a más público en el horario diurno.