Interior de la nueva tienda de Herbolario Navarro abierta en Murcia Centro Comercial Atalayas

Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia

Los amantes de los productos ecológicos encontrarán en este establecimiento un aliado para sus intereses

A.G.A.

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

El centro comercial Atalayas, en Murcia, cuenta con una nueva tienda que hará las delicias de los amantes de los productos ecológicos, una variedad que se encuentra muy en boga en la actualidad y que ha ganado adeptos y consumidores en los últimos tiempos. De esta manera, los interesados en adquirir este tipo de artículos pueden acudir ahora a Herbolario Navarro, el nuevo establecimiento que ya está operativo en el centro comercial Atalayas.

Esta firma, natural de Valencia, ha puesto en marcha una tienda con más de 200 metros cuadrados de superficie. Los clientes que acudan encontrarán suplementos, alimentos ecológicos y productos para el hogar, entre otros artículos. La apertura del establecimiento ha implicado la contratación de cuatro profesionales. El director general de Herbolario Navarro, Pepe Navarro, indicó sobre la apertura de la tienda en Murcia que «es una ciudad que ha respondido muy bien desde que llegamos con nuestra primera tienda. La mayoría de nuestra clientela en este territorio aboga por los productos locales y valora nuestro compromiso y respeto al medio ambiente».

Para conmemorar la apertura de la nueva tienda, se sortearán 100 euros. El ganador podrá gastar este importe en Herbolario Navarro. Los interesados en participar deben seguir en Facebook e Instagram al centro comercial Atalayas y mencionar a dos amigos en los comentarios. Este jueves 6 de noviembre, a las 12.00 horas, se anunciará el ganador en la página web del centro comercial Atalayas.

Esta nueva tienda que ha abierto Herbolario Navarro en la Región de Murcia en los últimos años, ya que con anterioridad también habilitó dos tiendas más en la capital regional, ubicadas en el centro comercial Nueva Condomina y la avenida Libertad. Asimismo, levantó la persiana de otro establecimiento en Cartagena, en la calle Carmen.

Herbolario Navarro destaca que este año 2025 ha incrementado su facturación en la Región de Murcia un 24% con respecto a las cifras que cosechó en 2024. La firma valenciana tiene 74 puntos de venta repartidos por toda España.

