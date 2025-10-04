Más de 400.000 euros para renovar el césped del José Barnés

LA VERDAD Sábado, 4 de octubre 2025, 08:10 Comenta Compartir

El césped artificial del campo de fútbol municipal José Barnés entra en 'boxes'. Con un presupuesto base de licitación de 408.789,57 euros y un plazo de ejecución de tres meses, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer la sustitución del pavimento y la superficie actual de la instalación deportiva «que, en los últimos años, ha sufrido un notable desgaste debido a la alta intensidad de uso diario», tal como indicaron fuentes municipales. Así, la intervención contempla la retirada del pavimento, la reparación y nivelación de la superficie, la sustitución de las rejillas de drenaje, la instalación de una nueva lámina impermeable y de una base técnica drenante, así como la colocación de césped artificial de última generación con relleno de arena de sílice y corcho. Además, se procederá al marcado de líneas para un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 8 trasversales.

Ayudas para taxis adaptados

La adaptación del servicio de taxi a personas con movilidad reducida recibirá una inyección económica en forma de subvención municipal en régimen de concurrencia competitiva y por un importe total de 205.000 euros.

Con el objetivo de fomentar el mantenimiento de vehículos adaptados, la Junta de Gobierno aprobó también esta partida, con un máximo de 5.300 euros anuales por propietario, para adaptar el vehículo. Para ello se ha alcanzado un acuerdo tanto con el sector del taxi como con asociaciones como Famdif y otras asociaciones de entidades de personas con discapacidad, «para garantizar que esta subvención sea un compromiso real» para que las personas con movilidad reducida, que acudan a solicitar este servicio, tengan un vehículo adaptado para su uso.

Además, añaden desde el Consistorio que de forma paralela se está destinando un total de 70.000 euros a la subvención para el transporte en taxi a personas gravemente afectadas en su movilidad, popularmente conocido como 'bonotaxi'. En 2024, estas ayudas llegaron a 233 murcianos, 19 personas más a las que llegó la ayuda con respecto al año anterior.

