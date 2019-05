«La ciudad de Mula fue muy importante para el marquesado de Los Vélez» Emilio Martínez Lentisco. / j. l. p. Emilio Martínez Lentisco, escritor JOSÉ LUIS PIÑERO Mula Sábado, 18 mayo 2019, 11:12

Emilio Martínez Lentisco presentó en Mula su novela histórica 'El manuscrito de Vélez El Blanco. Confesiones del III Marqués de los Vélez en la corte de Felipe II'. La novela histórica se centra en los 25 primeros años de reinado de Felipe II y los hechos que acontecieron en torno a la figura de Pedro Fajardo. El marquesado de los Vélez fue muy importante en la historia de Mula, pues esta ciudad del centro de la Región fue capital del marquesado. Emilio Martínez Lentisco (Vélez Rubio, 1945) pasó por el Seminario Diocesano de Almería, donde realiza los estudios de Latín. Licenciado en Historia Moderna y Ciencias Empresariales, es escritor y colaborador literario en varias publicaciones.

-¿Qué pueden esperar los lectores de su novela?

-Se trata de una novela histórica en la que el tercer marqués de los Vélez, don Pedro Fajardo Fernández de Córdoba, tras abandonar la corte de Felipe II, se retira a sus estados de Vélez, concretamente a Vélez Blanco, y allí decide escribir una autobiografía relatando su vida desde dos vertientes, la afectiva y la pública. El marqués hace un repaso de los últimos años del reinado del emperador Carlos I y los 25 de Felipe II, con todos los acontecimientos que se sucedieron en esa época, y al mismo tiempo, también una reflexión muy profunda sobre los avatares de su vida, sus frustraciones, sus desengaños...

-¿Cómo le surge la idea de escribir sobre el marqués de Los Vélez?

-A través de la revista local de Vélez Blanco entré en contacto con lo que era el marquesado de Los Vélez y empecé a interesarme por ello y por la vida de los primeros marqueses. Conforme fui profundizando, en el tema, me fui apasionando por la vida de este marqués, el tercero de la noble familia, aunque los dos más famosos eran los dos primeros, su abuelo y su padre. Este tema tenía unas características especialísimas, por cuanto él vivió principalmente en la corte, pero tuvo una predilección tremenda por su Vélez Blanco natal. Él lo describe alabándolo y de forma vehemente. Esto a mí me dio muchas ideas, y a partir de aquí yo quise recoger todos los sentimientos que me promovía aquello, y de ahí nace este manuscrito.

- La ciudad de Mula ¿fue importante para el marquesado?

Muy importante. Al final fue el marquesado de Los Vélez, pero al principio era el mayorazgo de los Fajardo. Mula es la población más importante del marquesado, el que aglutina todo el poderío en el reino de Murcia. Ellos, los Vélez, tenían una gran predilección por la ciudad de Mula, y tanto es así que el segundo marques de los Vélez, cuando la guerra de los moriscos, cuando quería dar protección a sus familiares, los trasladaba a la ciudad de Mula, más concretamente al castillo o al palacio de Mula, por considerar zona mayor protegida y más segura y menos expuesta a todos los avatares de la guerra. Mula ha sido una ciudad de una importancia vital para el marquesado de Los Vélez y el mayorazgo de los Fajardo.