Cs cita a PP y Vox a una nueva reunión para desbloquear la investidura Isabel Franco. / A. Durán/ AGM La formación de Santiago Abascal mantenía anoche la duda sobre si asistiría al encuentro de esta mañana en la Asamblea DAVID GÓMEZ MURCIA. Miércoles, 10 julio 2019, 02:37

Partido Popular, Ciudadanos y Vox -si finalmente confirma su asistencia- se han dado una nueva oportunidad y mantendrán hoy un nuevo encuentro a tres bandas con el objetivo de desbloquear la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad. La cumbre tendrá lugar a las diez de la mañana en la Asamblea Regional y se celebra por iniciativa de la formación naranja, lo que supone un importante giro en la estrategia de Ciudadanos. Cs pasa de negarse en rotundo a cualquier contacto con el partido de Santiago Abascal a sentarse con sus dirigentes la pasada semana e invitarlos ahora a una reunión en las dependencias de su grupo parlamentario en Cartagena.

La convocatoria se produce después de que el presidente nacional de Cs, Albert Rivera, diera plantón al líder de Vox, que lo había citado ayer en el Congreso para hablar de la situación política en la Región y en Madrid. La dirección regional de Ciudadanos toma la iniciativa, pese a que en la mañana de ayer su portavoz en la Asamblea, Isabel Franco, declaraba que el liderazgo en las negociaciones correspondía al PP, ya que su grupo, pese a que formará parte del gobierno gestionando cuatro consejerías y media (la de Turismo será compartida), «no es el que necesita los apoyos» de los diputados regionales de Vox.

No obstante, la posibilidad de que las tres fuerzas políticas se sienten en la mesa no implica que se vaya a alcanzar hoy un acuerdo de investidura. El pasado jueves los negociadores de las tres formaciones estuvieron reunidos durante cinco horas en la Asamblea y, aunque se estuvo muy cerca de la fumata blanca, todo se fue al traste debido a unas declaraciones en Madrid de dirigentes nacionales de Cs que molestaron a los interlocutores de Vox.

Teodoro García confía en que, si todo va bien hoy, López Miras sea elegido la semana que viene

Asperezas por limar

Y es que todavía quedan muchas asperezas por limar, principalmente entre el partido de Albert Rivera y el de Santiago Abascal. Mientras que Vox -que ya renuncia a formar parte del Gobierno regional y anuncia su intención de realizar «una leal oposición»-, exige un documento programático firmado por los tres grupos, la intención de Ciudadanos no es precisamente esa. Su portavoz, Isabel Franco, mostró su voluntad de entendimiento de cara a esta mañana, aunque advirtió de que el pacto de gobierno que tiene firmado con el PP «refleja negro sobre blanco» y, por tanto, es inamovible. «Eso no significa que nosotros podamos aceptar los acuerdos que el Partido Popular alcance con Vox», matizó la dirigente naranja.

El PP respondió con entusiasmo a la llamada de Ciudadanos y confirmó su asistencia al encuentro pocos minutos después de su convocatoria oficial. Fue la propia Isabel Franco la que telefoneó al presidente regional en funciones y candidato popular, Fernando López Miras, para informarle de su iniciativa. Los populares tienen prisa por cerrar un acuerdo definitivo cuanto antes para que el presidente del Parlamento regional, Alberto Castillo, celebre una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios y convoque otro debate de investidura.

El objetivo de Fernando López Miras es que antes de que acabe el mes de julio el primer gabinete de coalición de la historia de la Región eche a andar. El mandatario autonómico, que ayer intervino en la reunión de la junta directiva de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), apremió a que haya un gobierno cuanto antes en la Región y en España «porque la seguridad jurídica y la estabilidad política son fundamentales para atraer inversiones».

En principio, el PP estará representado en la cita de hoy por el consejero Javier Celdrán y por el portavoz en la Asamblea, Joaquín Segado. No asistirán el portavoz del equipo negociador, José Miguel Luengo, ni el secretario general nacional, Teodoro García Egea, que no se encuentran en Murcia estos días. El ciezano, además, ya no es considerado como interlocutor válido por parte de Vox, según señaló Santiago Abascal durante su visita a la Región del pasado lunes. El número dos de Casado indicó a 'La Verdad' que es «razonablemente optimista» respecto a la convocatoria de esta mañana, confiando en que se desbloquee la situación. Teodoro García Egea espera que, si todo sale bien, la sesión de investidura se pueda celebrar la semana que viene.

En representación de Ciudadanos, por su parte, acudirán al encuentro el diputado nacional Miguel Garaulet y la portavoz parlamentaria, Isabel Franco.

Vox se hace de rogar

Vox se hizo de rogar a la hora de confirmar su presencia a la reunión de hoy. Al cierre de esta edición, sus dirigentes autonómicos todavía estaban evaluando la asistencia de sus negociadores a la cita de esta mañana en la Asamblea Regional, cuando la propuesta de Isabel Franco se realizó antes de las cuatro de la tarde.

No obstante, la portavoz de la formación naranja aseguró que había hablado por teléfono por la tarde con el secretario general del grupo parlamentario de Vox, Luis Gestoso, y este le había indicado que aceptaban su invitación de dialogar. «No sería la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria», avisó.