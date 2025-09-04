El cirujano Ricardo Robles, Premio a la Trayectoria Profesional en la modalidad de Hospitales Los galardones han sido propuestos por los colegios de médicos de toda España, la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial y sus representantes nacionales de las secciones colegiales

El cirujano murciano Ricardo Robles, a propuesta del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, ha sido reconocido con uno de los Premios a la Trayectoria Profesional en la modalidad de Hospitales, concedidos por la Organización Médica Colegial (OMC), según informaron desde el Colegio de Médicos en una nota de prensa.

Los premios constan de seis modalidades: Atención Primaria, Docencia e Investigación, Gestión, Hospitales, Humanidades, y otros ámbitos asistenciales.

Los galardones han sido propuestos por los colegios de médicos de toda España, la Comisión Permanente de la OMC y sus representantes nacionales de las secciones colegiales.

El Dr.José Mª Rodríguez Vicente, secretario del Jurado de los VI Premios a la Trayectoria Profesional, será el encargado de dar a conocer los méritos de cada premiado durante el acto.

La entrega tendrá lugar, el jueves 11 de septiembre a las 19 horas, en el Ateneo de Madrid, y contará con la actuación de la Orquesta Médica Ibérica integrada por médicos y estudiantes de Medicina de Portugal e España, que comparten su amor por la música y la Medicina.

Premiados

Los premiados en Atención Primaria han sido Manuel Muñoz García de la Pastora (Colegio de Médicos de Ávila); en Docencia e Investigación, Antonio Miguel Picó Alfonso (Alicante) y Tomás Chivato Pérez (Madrid) y en Gestión, Serafín Romero Agüit (Córdoba).

En Hospitales, además del cirujano murciano, también ha sido distinguido José Luis Zamorano Gómez (Madrid). En Humanidades, Isolina Riaño Galán (Asturias) y en otros ámbitos asistenciales, José Sáez Rodríguez (Córdoba) y Gurutz Linazasoro Cristóbal (Gipuzkoa).

