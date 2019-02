Cinco recetas para solucionar la desigualdad de los recursos hídricos

Los regantes del Acueducto Tajo-Segura y los representantes del mundo del agua y del sector agroalimentario del Levante lograron ayer su objetivo de que el déficit hídrico que padecen entre con fuerza en la agenda de los partidos políticos nacionales. En el Foro 'La Verdad-ABC' celebrado en Madrid, los regantes consiguieron el compromiso de los líderes políticos de buscar una solución, a la vez que recibieron el respaldo que necesitan en estos momentos para el Trasvase Tajo-Segura, que cumple justo 40 años, un apoyo que recibieron de los principales partidos nacionales.

En la recién iniciada precampaña electoral, el Foro de 'La Verdad' y 'ABC' logró reunir en la capital española a un plantel de los principales líderes políticos del PP, PSOE y Vox, además de los representantes de Ciudadanos y Podemos. Todos juntos por vez primera en un debate con una gran carga política y con una imagen poco habitual. El sector agroalimentario en bloque logró hacerse oír y hacerse visible también como nunca antes en Madrid con sus reivindicaciones.

Las fricciones políticas por la gestión del agua y los trasvases en España no se atenúan con elecciones a la vista. Ayer se hizo patente en el Foro del Agua 'La Verdad-ABC', donde líderes y representantes de los principales partidos políticos debatieron sobre el futuro hídrico del país. «Es fundamental que todos estemos de acuerdo en lo que se puede esperar del sistema de agua», dijo el secretario general del PP, el ciezano Teodoro García Egea, pero advirtió: «Si alguien habla de cerrar el Trasvase, habrá enfrentamiento». El acto reunió a más de 200 personas del sector y llevó por título 'Trasvase Tajo-Segura, 40 años al servicio de una nación'. El evento contó con el patrocinio de Cajamar, Hyundai y el sindicato de regantes Scrats, y la colaboración de la Comunidad de Regantes de Lorca y la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora.

El sector agroalimentario en bloque logró hacer oír sus reivindicaciones en un encuentro con más de 200 invitados

En la primera de las tres mesas, 'La política hídrica en España: infraestructuras necesarias', participaron la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretario general del PP, Teodoro García; la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez; el portavoz adjunto de Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, Pedro Arrojo; y el presidente de Vox, Santiago Abascal. «Lo importante es que se puedan conjugar los aportes del Trasvase, que es previsible que sean menores en el futuro, con la conexión a plantas desaladoras y a embalses», expuso Narbona, después de que García Egea afirmara que el lunes el Gobierno le respondió a una pregunta por escrito asegurando que trabaja en un escenario de reducción de entre un 20% y un 30% de aportes a los trasvases, algo que el PP «no va a tolerar».

La contribución del regadío: «Pedimos que nos escuchen» Los presidentes de las comunidades de regantes de El Saltador de Huércal-Overa (Almería), Lorca, Campo de Cartagena y de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura pidieron ayer a los políticos que escuchen más sus reclamaciones. Durante la tercera mesa del foro, en la que también estuvo el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, los regantes lamentaron que faltan infraestructuras y «decisión política» para llevarlas a cabo. Con un peligro añadido, que «empecemos a darle igual a la sociedad, porque no está preocupada por los alimentos, creen que los tienen garantizados en el supermercado», dijo Juan Marín, de Lorca. Las peticiones que destacaron los representantes fueron las de lograr seguridad y estabilidad sobre las cantidades de agua disponibles, que se ejecuten infraestructuras y que se dé una mayor importancia a los regantes.

Reducción de recursos

«El agua debería ser una política de Estado y no de enfrentamiento», dijo Melisa Rodríguez, que lamentó que esta legislatura se haya perdido la oportunidad de llegar a un consenso. El problema radica en que estas decisiones «no dan votos» a cuatro años vista, ya que sus resultados se traducen 20 años después, dijo. Y aunque la mayoría de los políticos se refirieron a la necesidad de diálogo y de intentar llegar a acuerdos, el líder de Vox fue más pragmático y aseguró que «ojalá se pudiera hacer una política nacional del agua que trascienda los gobiernos, pero hemos visto que no es posible». Por eso, puntualizó, «no hacen falta» 350 diputados para legislar, sino solo «176». No obstante, Rodríguez le afeó que en sus filas ya haya contradicciones, después de que un líder regional de Vox se hubiera pronunciado en contra del Trasvase. «Fue un desliz que luego se rectificó. Vox aspira a tener un solo discurso», le respondió Abascal.

García Egea advierte de que «si alguien habla de cerrar el acueducto, habrá enfrentamientos»

Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos en España también se abordaron y dieron pie a algún chascarrillo, con Narbona afeando a Abascal que fuera el único que no hablara sobre ello. El representante de Podemos, Pedro Arrojo, aseguró que las previsiones indican que de aquí a final de siglo la reducción de caudales en España será del 24%, y en las zonas sensibles de entre el 30%-40%. Por eso, dijo, «las estrategias tradicionales no son la solución si no queremos fracasar. Hacer nuevas grandes presas es como regalar un monedero a un pobre», argumentó, porque «en la siguiente sequía tendremos más presas vacías». En contra de los trasvases que cuando se necesitan «están sin agua», en su opinión es necesario trabajar para cerrar los pozos ilegales, incorporar seguros de sequía para regadío e introducir nuevas tecnologías.

«Las infraestructuras deben ser gestionadas con mayor eficiencia y control, depuramos agua y no la reutilizamos», lamentó Narbona, que dio la bienvenida a toda tecnología que sirva para abaratar costes. Según destacó, «el compromiso del PSOE es garantizar, incluso en los peores momentos del cambio climático, que existe garantía de uso para consumo, regadío y usos ambientales».

Una mención a las infraestructuras que provocó que García Egea le recriminara que en 2011, cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno, las desaladoras estaban sin construir y los planes de cuenca sin hacer. Desde su punto de vista, entre las políticas a implementar está la necesidad de «reforzar la figura de los regantes como gestores del agua», quienes son los «primeros interesados» en cuidar del medio ambiente y lograr la mayor eficiencia en el uso del agua, y para quienes es muy importante «tener reglas objetivas y certidumbre sobre cuándo pueden disponer del recurso y cuándo no». Además, explicó, la política del agua no puede estar «en contra de que se reduzca la superficie cultivada», porque la lucha contra el cambio climático también debe proteger los cultivos. El debate actual, dijo, «no es de pasado o futuro, sino de más o menos libertad».

En este punto, Melisa Rodríguez aseguró que «quien reduzca el problema a trasvase sí o trasvase no, se equivoca», y defendió la necesidad de gestionar la recarga de acuíferos, trabajar para mejorar la eficiencia de todas las cuencas, tener en cuenta los efectos que traerá el cambio climático, así como avanzar hacia una economía circular del agua y la despolitización de las confederaciones hidrográficas.

Pedro Arrojo da la sorpresa con el Ebro El diputado de Podemos Pedro Arrojo, que siempre se ha significado por su postura contraria a los trasvases, sorprendió a los presentes cuando dijo que no veía problemas técnicos para que se pudiera transferir al menos un 5% del agua sobrante del Ebro que va a la desembocadura siempre y cuando se preserve el delta. Así se pronunció al ser preguntado si los usuarios del Levante podían comprar un 5% del agua del Ebro que desemboca en el mar, dejando a un lado el debate sobre las cuencas deficitarias y excedentarias. Se le recordó que el Ebro lleva estos días un caudal de 40 hectómetros cúbicos diarios a su paso por Tortosa. Por otra parte, la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, indicó que la cuenca del Segura no puede ser autosuficiente en estos momentos.

La receta de Santiago Abascal se basa en más embalses, en abordar un plan que contemple los trasvases «necesarios» y en favorecer la interconexión de cuencas. «En todos los planes subyace que el agua es de todos, y eso solo se puede garantizar trasvasando y embalsando», expresó. También defendió que en muchas regiones de España se ha evitado la «desertización humana» gracias a que el Trasvase permite que haya «futuro». «Los ríos son de todos, pero ese no es el problema. La Alhambra es de todos, pero no me voy a llevar dos leones a otra ciudad», dijo Arrojo. Aseguró que es «una temeridad» seguir con las mismas políticas en un escenario de cambio. Aunque, según dijo García Egea, «si solo pueden beber agua los de la ribera del río, mal vamos».