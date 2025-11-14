La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La autovía A-7, este viernes, a la altura de Murcia. DGT

Más de cinco kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Murcia

El tráfico presenta este viernes importantes atascos

S. C.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:13

El tráfico es complicado en la jornada de este viernes en Murcia. Una colisión por alcance entre tres vehículos en la autovía A-7, en sentido Cartagena a la altura de los centros comerciales, provoca importantes retenciones entre los kilómetros 564 y 569. Además, también en la A-7, pero en sentido Albacete, se registran un par de kilómetros de atascos en el conocido como nudo de Espinardo.

La A-30, ahora denominada MU-33, también en Murcia, tiene retenciones en ambos sentidos. En dirección Cartagena entre los kilómetros 5 y 9 y en sentido Albacete entre el 4 y el 1.

