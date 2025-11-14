Más de cinco kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Murcia El tráfico presenta este viernes importantes atascos

El tráfico es complicado en la jornada de este viernes en Murcia. Una colisión por alcance entre tres vehículos en la autovía A-7, en sentido Cartagena a la altura de los centros comerciales, provoca importantes retenciones entre los kilómetros 564 y 569. Además, también en la A-7, pero en sentido Albacete, se registran un par de kilómetros de atascos en el conocido como nudo de Espinardo.

La A-30, ahora denominada MU-33, también en Murcia, tiene retenciones en ambos sentidos. En dirección Cartagena entre los kilómetros 5 y 9 y en sentido Albacete entre el 4 y el 1.