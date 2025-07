Cinco investigadores murcianos desarrollarán sus doctorados en Estados Unidos gracias a las becas Fulbright

LA VERDAD Lunes, 28 de julio 2025, 11:31 Comenta Compartir

Cinco jóvenes investigadores de la Región desarrollarán parte de sus tesis doctorales en prestigiosas universidades de Estados Unidos, durante el próximo curso académico, gracias a las becas del programa Fulbright-Región de Murcia. Este está impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca, en colaboración con la Comisión Fulbright.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, recibió a los adjudicatarios de esta nueva edición de las ayudas, estudiantes de la Universidad de Murcia y de la Universidad Católica de San Antonio, para conocer de primera mano los proyectos que desarrollarán durante sus estancias.

Este año, los jóvenes investigadores se desplazarán a la Washington State University, Universidad de California (Davis), Mississippi State University, Weill Medical College of Cornell (Nueva York) y la Cornell University (Nueva York), para desarrollar investigaciones sobre psicología evolutiva y de la educación, metabolismo secundario, reproducción animal y biología molecular.

La Comunidad, a través de la Fundación Séneca, invertirá 130.000 euros para el curso 2025-2026, con el objetivo de permitir estancias de investigación de hasta 12 meses a los alumnos becados. Las ayudas se conceden a través de una convocatoria de carácter competitivo. «Este programa permite que investigadores predoctorales de la Región completen su formación en un entorno de excelencia internacional, estrechando, además, lazos de colaboración científica con algunos de los mejores centros del mundo», destacó el consejero, quien también remarcó el hecho de que «en esta convocatoria de 2025 hemos alcanzado el número más alto de jóvenes investigadores de la Región que obtiene este tipo de ayudas predoctorales del programa Fulbright».

Los proyectos que desarrollarán los cinco investigadores seleccionados abarcan disciplinas que van desde el estudio de la ansiedad matemática en escolares con TDAH, a la biología molecular del cáncer colorrectal, la reproducción animal o el potencial educativo de los museos de arte.

Los jóvenes investigadores beneficiarios de este año son, por un lado, Ana Campillo Martínez, graduada en Educación Infantil y cursando el doctorado en Psicología. La investigadora predoctoral, que disfruta de un contrato FPI de la Fundación Séneca, investigará en la Washington State University sobre los factores asociados a la ansiedad matemática en escolares con desarrollo típico y TDAH.

Lorena Albaladejo Maricó, graduada en Biotecnología, cursa el doctorado en Biología Vegetal y también cuenta con contrato FPI de la Fundación Séneca. Desarrollará en la Universidad de California (Davis) su tesis sobre Tecnologías Moleculares de Control de la Absorción de Nutrientes y de Agua para la Reducción de Fisiopatías en Melón.

Pablo Martínez Díaz, graduado en Veterinaria, realiza el doctorado en Ciencias Veterinarias y cuenta con contrato FPI del Mineco. Estudiará en la Mississippi State University el papel de las vesículas extracelulares seminales (VEs) en la fisiología reproductiva porcina.

La graduada en Biología Ana Albaladejo González, que cursa el doctorado en Medicina Molecular, desarrollará en Weill Cornell Medical College una investigación sobre biomarcadores tisulares de respuesta a tratamiento quimioterápicos y biológicos en cáncer colorrectal (CCR) y establecer un sistema ex vivo que permita evaluar la respuesta a inmunoterapia en CCR.

Por último, Alicia Cartagena García-Alcaraz, graduada en Historia del Arte y cursando el doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte: Sociedad, Territorio y Patrimonio, y becada por la Comisión Fulbright, analizará en el Brooklyn Museum de Nueva York su desempeño pionero en el desarrollo de programas educativos, examinando sus iniciativas y herramientas teórico-prácticas implementadas.

Desde la puesta en marcha del programa, doctorandos de la Región han podido realizar estancias en centros de prestigio como las universidades de California, Columbia, Chicago, Maryland, Cornell, Mississippi, California Institute of Marine and Environmental Technology, y Georgia Institute of Technology.