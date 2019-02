La cifra de mayores de 65 años que siguen cotizando se duplica desde 2013

«Siempre que me preguntan digo lo mismo, que me jubilaré el año que viene»

Antonio Palacio Jara cumple el próximo mes 71 años y lleva desde 1975 cargando y descargando su camión para proveer de agua, leche, vino, refrescos, cerveza y zumos a diferentes locales de Murcia. Antes de ser repartidor, Palacio estuvo dos años «en una fábrica de hilaturas en Barcelona, y antes de eso fui también repartidor de pan, empleado en la huerta y camarero. Desde los 16 años, la verdad es que parar he parado poco».

Aunque su negocio requiere esfuerzo físico, Antonio reconoce que no se jubila porque se encuentra bien y que, aunque siempre que le preguntan dice que se jubilará «el año que viene» -reconoce entre risas-, estará trabajando «hasta que el cuerpo aguante, porque si no trabajase, seguramente sería peor para mí. Porque dejar de un día para otro una rutina que has mantenido durante tantos años, pues digo yo que el cuerpo, sin actividad, se me atrofiaría. Yo casi nunca voy al médico y es por eso, porque sigo activo».

Antonio es uno de los 4.946 afiliados a la Seguridad Social y uno de los 2.718 autónomos mayores de 65 que hay en la Región. En su negocio, Palacio no tiene empleados, él solo es «jefe, encargado, mozo de almacén, repartidor y oficinista», dice con orgullo. Y aunque sigue en activo, cobra, tal cual le permite la ley, el 50% de su pensión: 473 euros.

Aunque no es su caso, este pequeño empresario sabe que algunos mayores de 65 «siguen trabajando por necesidad, porque se sienten obligados al no tener los años suficientes de cotización. Pero en ese caso, a mí me parece que lo que deberían hacer es aumentarles un poco la pensión, porque se lo merecen».