Vuelven a restringir el suministro de agua en Cieza

El Ayuntamiento de Cieza, conjuntamente con Aguas de Cieza, informa de que, debido a las intensas precipitaciones acaecidas en los últimos días, se han venido produciendo cortes de suministro por problemas ajenos al este Consistorio y a la empresa municipal responsible del servicio.

Actualmente, la demanda necesaria para el abastecimiento al término municipal no puede suministrarla en su totalidad la Mancomunidad de Canales de Taibilla, que es el suministrador en alta al municipio de Cieza. «Nos informan de que tienen problemas en sus redes de distribución y no pueden concretar por el momento la duración de las reparaciones para el restablecimiento del suministro. Ante esta situación de incertidumbre, y no pudiendo la Mancomunidad de Canales del Taibilla concretar aún la duración de esta situación excepcional, se vuelve a activar el protocolo de emergencia, obligándonos a adoptar, entre otras medidas, la del corte de suministro a la población, no pudiendo concretar por el momento la duración de los cortes», señalan desde el Ayuntamiento.

El suministro será restablecido por completo una vez se hayan reparado las infraestructuras dañadas. «Mantendremos información actualizada puntualmente a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento y Aguas de Cieza una vez que vayamos recibiendo información actualizada de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas», indican fuentes municipales.