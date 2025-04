«Viví muy mal lo de quedarme atrapada. Pensaba que me moría»

Claudio Caballero Martes, 29 de abril 2025, 20:32 Comenta Compartir

Han pasado horas desde que, ayudada por sus vecinos, consiguió salir del ascensor de su edificio, pero a Mari Cruz Ruiz Pérez aún le dura el susto en el cuerpo. Esta vecina de Cieza fue una de las muchas ciudadanas de la Región –y de todo el país– a las que el apagón eléctrico masivo sorprendió en el interior de un elevador, dejándola atrapada. «Me quedé dentro del ascensor de mi edificio a las doce y media», explica. «Estuve unos tres cuartos de hora».

Para esta mujer el trance de aguardar ayuda en un espacio tan reducido no fue liviano. «Lo viví muy mal y con muchos nervios», relata aún compungida. «Pensaba que me moría». Como en otros muchos casos que se repitieron por toda la Comunidad, Mari Cruz recibió la ayuda de sus vecinos que no dudaron en tenderle una mano para salir del aprieto.

«Con una llave que tenían por ahí consiguieron meterla y arrastrar la puerta», rememora la ciezana. «Por un escalón que había grande me sacaron». La Policía Local de Cieza llegó a desplazarse a la vivienda ante la llamada de auxilio pero los bomberos no se trasladaron al edificio al tener constancia de que la mujer ya había podido salir del ascensor con ayuda de los vecinos.

En un principio se valoró la posibilidad de solicitar la intervención de una ambulancia para atender a Mari Cruz pero finalmente, explica, no fue necesario. «Cuando me sacaron estaba ahogad», rememora. «Me fui a mi casa, me tomé una 'pastillica' y me quedé tranquila».

Esta vecina reconoce haberle cogido miedo a tomar el ascensor tras el episodio que vivió este lunes a raíz del fallo eléctrico. « Cualquiera sube ahora otra vez al ascensor. Me da pánico», remarca. «Para que me quede otra vez encerrada».

