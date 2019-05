El sector de la fruta de Cieza exigirá una normativa que controle la presión a la baja de los precios Varios trabajadores almacenan fruta en una imagen de archivo. / Martínez Bueso. Coag denuncia que los operadores retrasan la compra de productos para adquirirlos cuando hay una mayor oferta ANTONIO GÓMEZ Cieza Martes, 21 mayo 2019, 04:19

Las decisiones de la distribución agroalimentaria y las prácticas de algunos operadores «alteran el normal desarrollo del inicio de la campaña de fruta y perjudican a los productores», denuncian desde el sector hortofrutícola. Los agricultores se encuentran con un problema que menoscaba los precios de salida de la fruta de hueso en las cooperativas ciezanas. Lamentan que «las cadenas empresariales utilizan la estrategia de estar varias semanas sin comprar fruta y achacan falta de calidad del género».

Esta práctica provoca que el producto se acumule en las cámaras de las cooperativas, por lo que la oferta aumenta y, a la hora de darle salida a la producción, las grandes superficies se aprovechan de la situación para presionar los precios a la baja. Coag Murcia celebró ayer una asamblea urgente en Cieza para consensuar medidas de defensa contra estas tácticas comerciales. El presidente local, Andrés Marín, manifestó que «nos han declarado la guerra y tenemos que contraatacar para defender nuestro trabajo».

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia (UPA Murcia) denuncia que las decisiones estratégicas de la distribución agroalimentaria y las prácticas que realizan algunos operadores tienen una incidencia negativa en el inicio de la campaña, que «debería desarrollarse con normalidad y con precios rentables para los productores».

UPA estima que no existen motivos para que el inicio de la campaña no se desarrolle con normalidad, puesto que no existe exceso de oferta. Sin embargo, «la misma distribución que hasta hace unos días ofertaba en sus puntos de venta fruta de países terceros, mantiene ahora cerrados los lineales cuando dispone de fruta española más fresca y de mejor calidad», denuncia Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA-Murcia. Añade que «esto provoca que la distribución actúe sobre la demanda, restringiéndola y pretendiendo con ello provocar una acumulación de fruta que termine hundiendo los precios». También, en este contexto, precisa Moreno, «se están realizando por algunos operadores compras sin contrato y a resultas de agricultores que funcionan al margen de las cooperativas».

UPA acordó dirigirse a la Consejería instándole a promover un encuentro con participación también del Ministerio de Agricultura y los operadores del sector, «en el que las administraciones exijan el inmediato restablecimiento del normal funcionamiento del mercado y el cese de prácticas comerciales prohibidas que perjudican a los agricultores», sostiene Antonio Moreno.

Se espera que se produzca dicha reunión en Madrid. En el encuentro se establecerán las bases para una negociación entre Gobierno, agricultores y el sector de las grandes superficies, que «provea de una normativa reguladora las operaciones comerciales que perjudiquen a los productores con una presión sobre los precios», informan los productores.