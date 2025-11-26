Santiago Martínez Gabaldón y Francisco González Gil, galardonados en Cieza

Claudio Caballero Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez Gabaldón, fue distinguido este miércoles con el galadón 'Melocotón de Oro' por el Ayuntamiento de Cieza en el transcursos de las jornadas técnicas agrarias que el consistorio organiza junto a la organización agraria Coag. En el mismo acto, recibió la insignia 'Toda una Vida' el agricultor y productor ciezano Francisco González, conocido como 'Paco el confitero'.

En un acto que se desarrolló en la sala Manuela Burló del teatro Capitol, Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia, recibió la insignia de manos del alcalde Tomás Rubio, mientras que el hijo y la encargada de personal de González, fundador de la empresa hortofrutícola El Confitero, fueron los encargados de recoger la placa entregada por el presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín.Tras una serie de ponencias, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de Murcia, Sara Rubira, y el alcalde, Tomás Rubio, clausuraron la jornada con palabras de elogio hacia el cooperativismo y la economía social como modelo empresarial resiliente, capaz de contribuir al desarrollo, a la cohesión social y a la fijación de población en el territorio.

Temas

Cieza