Reumatología y Microbiología se sumarán a la cartera del hospital de Cieza antes de mayo

Sábado, 9 febrero 2019

El Servicio Murciano de Salud (SMS) anunció ayer que el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza contará con las especialidades de Reumatología y Microbiología antes del mes de mayo. La Consejería de Salud reforzará, además, el servicio de Urología con un tercer especialista.

El gerente del SMS, Asensio López, se reunió ayer con la Plataforma Hospital de Cieza. Sus representantes, Carmelo López y Juan Ortiz, explicaron que «está próximo también el refuerzo para que el centro hospitalario cuente con Radiología, pero no con la activación total del servicio para los fines de semana de la solicitada guardia localizada, porque es verdad que ahora mismo, con la plantilla actual, no es posible». Matizaron que dicho refuerzo «será una realidad con el incremento de la prestación, aumentando las consultas y el tiempo de atención del radiólogo, de lunes a viernes, desde las 15 hasta las 21 horas; los sábados por la mañana, de 8 a 15 horas; y guardia localizada solo los domingos, también de 8 a 15 horas».

La plataforma transmitió su «malestar porque el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, no nos ha atendido a pesar de haberle solicitado una reunión para exponerle la reivindicación de servicios muy necesarios para nuestra Área IX de Salud». Y advirtió de que estarán «vigilantes para que se cumplan los compromisos adquiridos, no descartando movilizaciones en el caso de que no fuera así».

Unidades de diálisis

Al margen de ello, los representantes de la asociación expresaron su satisfacción por los últimos progresos en la cartera de servicios del Hospital Comarcal Lorenzo Guirao, detallados estos días atrás por el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien destacó la mejora de los indicadores y valoró la gestión de los profesionales del policlínico, anunciando que, en 2019, «se incorporarán nuevas unidades de diálisis, endoscopias y radiología y se invertirán 2,5 millones en mejoras en el centro».

El consejero apuntó que las listas de espera quirúrgica en el área de salud de Cieza disminuyeron en 42,85 días. «Se ha pasado de 123 días de tiempo de espera para una operación en diciembre de 2017 a 80 días en diciembre de 2018. Y el número de pacientes en espera ha pasado de 1.550 personas a 884», apuntó el consejero Villegas.

Villegas recalcó que se prevé la inversión de más de dos millones y medio en mejoras en el hospital, entre las que figuran la segunda fase de adecuación de sus instalaciones, la remodelación del área quirúrgica y la adquisición de nuevo material médico como mamógrafo y ecógrafo. Además, habrá una inversión de más de un millón para dotar de material el nuevo servicio público de diálisis.