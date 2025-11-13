PSOE y Vox frenan la modificación de la tasa de basuras propuesta por el PP en Cieza El Pleno municipal rechaza la aprobación provisional de la nueva ordenanza que el PP defendía como un cumplimiento obligatorio de la ley estatal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez

Claudio Caballero Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:31 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Cieza rechazó con los votos de PSOE y Vox la modificación de la Ordenanza de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos propuesta por el equipo de Gobierno del PP. Con sus votos, la oposición impidió que saliera adelante la aprobación provisional de esta medida, que responde a una exigencia legal de ámbito europeo y nacional derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada por el Gobierno central y que traslada a los ayuntamientos la obligación de ajustar el impuesto de residuos al coste real del servicio.

La concejala de Hacienda, María Ángeles Ruiz, defendió que el equipo de gobierno «ha intentado cumplir la ley que estableció Pedro Sánchez, que insta a que teníamos que traer la tasa de la basura, y eso es lo que hemos hecho: cumplir la ley». Además, recordó que la tasa «no se actualiza al IPC en Cieza desde el año 2012», por lo que reconoció que el aumento podría ser mayor que en otros municipios.

Vox, a través de su portavoz, Jesús Castaño, rechazó frontalmente la propuesta argumentando que la medida «supondría una subida desproporcionada para los vecinos y se aplicaría en un contexto inadecuado». «Va a subir la tasa de una forma desproporcionada a los vecinos de Cieza, y ni es el momento, cuando el pueblo está más sucio que nunca, ni la forma de hacerlo«. El concejal también acusó al PP de ser «cómplice» del PSOE en la aprobación de la ley estatal al haber permitido su aprobación en el Congreso y el Senado. «No estamos de acuerdo con esto; el PP es corresponsable de esta ley», remarcó.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Ignacio Martínez Real, defendió el voto negativo de su grupo alegando que la propuesta del PP es «de imposible cumplimiento antes de 2026» y que «no responde al espíritu de la ley impulsada por Pedro Sánchez». El socialista añadió que la propuesta «no se ajusta al principio de quien más contamina más paga», previsto en la normativa estatal, y que carece de criterios progresivos. «Lo único que hace es subir, subir y subir. Un bar que pagaba 217 euros pasará a 700, produzca muchos o pocos residuos. Es un auténtico despropósito», denunció.

Mofas hacia el secretario

Durante el Pleno, el secretario municipal lanzó una advertencia a los concejales, indicando que votar en contra de la aplicación de esta tasa, impuesta por normativa europea, podría acarrear consecuencias legales. Explicó que la norma tiene carácter legislativo, e indicó que una votación contraria a la aplicación de la tasa podría derivar en responsabilidades legales, al tratarse de una norma de contenido estatal. Las palabras del funcionario sirvieron sin embargo para aumentar la tensión, sobre todo después de que varios concejales del PSOE se mofaran de ellas e interrumpiendo la intervención del funcionario. El Hecho fue censurado por el alcalde, Tomás Rubio, quien consideró «una falta de respeto la actitud de los concejales socialistas».