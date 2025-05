El PSOE de Cieza critica el retraso del plan para atender a los temporeros que recogen la fruta

Claudio Caballero Viernes, 9 de mayo 2025, 01:33 Comenta Compartir

Llega la temporada de recogida de frutas y con ella retornan también a Cieza algunas imágenes que todos los años provocan un intenso debate social. Se trata de las condiciones en las que viven los temporeros, casi todos de origen árabe. La mayoría duerme hacinados en casas abandonadas y, en el peor de los casos, en calles y plazas. El asunto se convierte cada año en Cieza en un enfrentamiento político, pero el caso es que, gobierne quien gobierne, la situación no mejora. Por extensión de hectáreas cultivadas y por volumen de fruta producida, Cieza es el municipio que más temporeros recibe durante estos días. No todos los temporeros cumplen con las necesidades que exige el sector para que puedan ser contratados y, además, no existen viviendas suficientes para alojarlos y evitar así que se reproduzcan unas imágenes que son más propias de la España de posguerra.

Duchas en el polideportivo

De las cientos de personas que vienen a Cieza en busca de trabajo, solo algunos consiguen un puesto y hasta tienen apalabrada una casa para mientras dure la temporada de recogida de la fruta. A otros no les queda más remedio que hacerse a una vida transeúnte. Para estos, el Ayuntamiento ha habilitado, hasta el pasado año, un lugar para que puedan asearse y para que pernocten, permitiendo también la utilización de las duchas del polideportivo Mariano Rojas.

Sin embargo, este año el equipo de gobierno no ha presentado, hasta ahora, ningún plan de atención para los temporeros, aunque la concejala de Bienestar Social, Gertrudis Julia, asegura que tiene perfilado un plan que está acordado con Cáritas y lo hará público en los próximos días.

Esta demora la denunció el PSOE a través de su edil Melba Miñano. Aseguró que el ejecutivo local, del PP, «no tiene un plan para atender a estas personas, que las podemos ver, día tras día, durmiendo en parques, jardines y hasta en los portales de las entidades bancarias. Se trata de una situación que no es propia del siglo XXI y no entendemos que el PP, a pesar de contar con un plan que sí utilizó el año pasado, no lo haya puesto en práctica aún esta temporada».