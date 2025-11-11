El PP de Cieza plantea subir la tasa de basuras entre un 48% y un 116%, y el PSOE ve un «saqueo» El gobierno local afirma que la ley del Ejecutivo central obliga a cobrar el coste real del servicio y que no se aplica el IPC desde 2012

Claudio Caballero Martes, 11 de noviembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

La propuesta del equipo de gobierno de Cieza, del PP, de aumentar la tasa municipal de recogida de basura entre un 48% y un 116% el próximo año, para cumplir con la normativa estatal, ha desatado la polémica entre los grupos políticos. La iniciativa será llevada al Pleno este jueves en una sesión extraordinaria. El ejecutivo municipal carece de mayoría absoluta. Para aprobar su propuesta, necesitará, al menos, el apoyo de Vox o del PSOE.

La edil de Hacienda, María Ángeles Ruiz, defiende que la modificación responde al requerimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que estableció hace tres años la obligación para todos los ayuntamientos de España con más de 5.000 habitantes de cubrir el coste real del servicio de recogida de residuos en la tasa. Fue en la ley sobre residuos y suelos contaminados. Los socialistas entienden, por las cifras expuestas, que se «plantea un saqueo a los ciudadanos, que pasarán de pagar 84 euros al año a 125; e incluso hasta 175 euros, dependiendo de la calle», manifestó el edil del PSOE Antonio Moya. Y denunció que la subida para los locales de restauración podría llegar el 116%». María Ángeles Ruiz replicó que la tasa actual «no se actualiza conforme al IPC desde 2012, lo que ha provocado un importante desfase entre el coste y la recaudación». La edil detalló en que «el coste del servicio supera los tres millones y medio de euros, mientras que la recaudación apenas alcanza el millón y medio».

Para corregir esta diferencia y ajustarse a la ley, el Ayuntamiento deberá aprobar una modificación de la tasa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. «No es una medida agradable para este equipo de gobierno, ni para mí como concejala de Hacienda, pero tenemos la obligación legal de aplicarla», dijo la edil.