Varios de los agentes homenajeados en el acto celebrado en el auditorio, con el alcalde de Cieza. C. C.

La Policía Local de Cieza cumple 125 años

La conmemoración sirve para rendir homenaje a varios agentes por su larga trayectoria en el Cuerpo

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:58

La Policía Local de Cieza vivió una jornada histórica con la conmemoración de su 125 aniversario. Según los estudios que ha realizado el doctor ciezano Antonio Ballesteros Baldrich, los primeros escritos que hablarían de un cuerpo de policía municipal en Cieza datarían del año 1900.

Los actos del pasado domingo, presididos por el alcalde, Tomás Rubio, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, consistieron en una formación a las puertas de la comisaría ciezana y un pasacalle posterior. Después, el auditorio Aurelio Guirao fue escenario de la entrega de una serie de reconocimientos a diferentes agentes que han destacado durante los últimos y años y, especialmente, a Pedro Novas y José Pascual Lucas por 30 años de servicio y a Vicente Martínez y Juan Pérez por otros 20.

