Tres vecinos, ayer disfrutando del entorno del río Segura en el puente del alambre. C. C.

El plan de modernización del turismo arranca en Cieza con la mejora del alumbrado en varias zonas

El Ayuntamiento invertirá 3,1 millones, financiados con fondos europeos, en un programa que incluye la renovación del Museo Siyâsa y el paseo ribereño

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:29

La renovación parcial del alumbrado público en zonas como el paseo de Cieza, la carreterica de Posete y calles del barrio de San Juan Bosco ... ha dado el pistoletazo de salida para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, que prevé inversiones por importe de 3,1 millones de euros. El programa incluye actuaciones estratégicas, entre las que destacan la renovación del Museo SiySiyâsa y del paseo ribereño y una nueva oficina de atención al visitante.

