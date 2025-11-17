El plan de modernización del turismo arranca en Cieza con la mejora del alumbrado en varias zonas

La renovación parcial del alumbrado público en zonas como el paseo de Cieza, la carreterica de Posete y calles del barrio de San Juan Bosco ... ha dado el pistoletazo de salida para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, que prevé inversiones por importe de 3,1 millones de euros. El programa incluye actuaciones estratégicas, entre las que destacan la renovación del Museo SiySiyâsa y del paseo ribereño y una nueva oficina de atención al visitante.

Estos proyectos «transformarán el municipio, modernizarán sus espacios culturales y naturales y reforzarán su imagen como destino de referencia dentro de la Región de Murcia», destacó este lunes el alcalde, Tomás Rubio. Y la concejal de Turismo, María Turpín, recordó que las acciones deben estar acabadas para mediados del próximo año.

Uno de las iniciativas, financiadas con fondos europeos Next Generation, consiste en la renovación museográfica del Museo Siyâsa, uno de los espacios culturales más frecuentados de la Región de Murcia. Con casi medio millón de visitantes en sus 26 años de historia, el museo se ha convertido en un referente para el estudio y difusión del legado islámico. Sin embargo, «el paso del tiempo ha dejado obsoletos algunos de sus recursos expositivos», apuntó Turpín. Y explicó que la nueva museografía «permitirá modernizar las salas, incorporar elementos interactivos, mejorar los contenidos didácticos y actualizar el discurso expositivo, haciéndolo más accesible y atractivo tanto para el público general como para los expositores».

Fósiles de animales

Otro de los pilares del plan es la intervención en la Casa de las Artes, un edificio que para el Ayuntamiento «es clave para la actividad cultural de Cieza», dijo Rubio. El proyecto se centra en la rehabilitación energética, con mejoras en aislamiento, climatización, iluminación sostenible y adaptación de instalaciones.

La Cueva del Arco, uno de los enclaves de mayor valor arqueológico del municipio, será otro de los beneficiarios del plan. Las actuaciones se centrarán en «mejorar la accesibilidad al lugar y proteger el entorno natural». La importancia de este yacimiento radica en los fósiles de animales prehistóricos localizados en su interior, lo que lo convierte en un espacio de enorme interés científico y turístico.

Una parte relevante del presupuesto se destinará a la recuperación del entorno del río Segura a su paso por Cieza, especialmente en lo que respecta a la eliminación de la caña invasora. También habrá una mejora y rehabilitación del paseo ribereño. También se habilitará un paseo fluvial desde Cieza hasta el cañón de Almadenes. Será peatonal y tendrá señalización acorde a la zona, sin agresión ambiental.

Por último, el Plan de Sostenibilidad también aborda la rehabilitación de la Casa de la Encomienda, para recuperar este edificio histórico para el uso público.

Señalización

El plan incluye la creación de una nueva Oficina de Turismo, adaptada a las necesidades actuales y diseñada para ofrecer una atención más completa y personalizada al visitante. Contará con espacios para consulta digital, información interactiva, áreas para exposiciones temporales y servicios que faciliten la organización de visitas y actividades. El programa recoge la renovación de la señalética urbana y de los parajes naturales. Se pretende sustituir la señalización a deteriorada o insuficiente. Paralelamente, se trabaja en la creación de la nueva marca turística de Cieza.