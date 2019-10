Una plaga de mosquitos se ceba con los vecinos de Los Albares en Cieza Los vecinos observan la planta donde está el foco de mosquitos. / C. C. Las picaduras obligan a algunos afectados a acudir a Urgencias; el foco se localiza en una planta de tratamiento de contenedores de plástico CLAUDIO CABALLERO CIEZA Domingo, 6 octubre 2019, 09:06

Vecinos de la zona rural de Los Albares, en Cieza, denuncian la existencia de plagas de mosquitos en una planta de tratamiento de contenedores de plástico situada junto a sus vivencias y que carece de licencia de apertura. Advierten, además, de que el Ayuntamiento posee una muestra que certifica la existencia del mosquito tigre. Incluso, algunas personas han tenido que acudir a urgencias por múltiples picaduras.

Los afectados señalan que el promotor no tiene permisos para abrir y acusan al Consistorio de mirar hacia otro lado. Aseguran, incluso, que existen certificados que demuestran la presencia del mosquito tigre. «Aquí vino un técnico del Ayuntamiento y recogió muestras, las cuales dieron positivo. Esta es la zona 10 de Cieza y es la única que dio positivo en la existencia de larvas de mosquito tigre. Además, algunos afectados fueron al hospital y allí les dijeron también que podrían ser sus picaduras», indica la vecina Esperanza García.

«Ya no sabemos a dónde ir para que nos hagan caso. La otra noche un vecino tuvo que ir a urgencias con sus dos niños de corta edad. Familiares míos también han ido y yo misma tengo picotazos por todo el cuerpo», denuncia Esperanza García.

El concejal de Sanidad, Francisco Saorín, reconoció a este medio que el Consistorio ha realizado pruebas y que fueron remitidas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma «para su ratificación». El edil ni confirmó ni desmintió la existencia de este insecto y subrayó que está «esperando la contestación de Murcia».

Sin licencia de actividad

El dueño de la empresa, Jorge García, declaró a 'La Verdad' que solicitó la licencia de apertura al Ayuntamiento pero que no se la ha dado todavía. «Me dieron los permisos para poder empezar a trabajar, con los 15 empleados que tengo, y me dieron un año para ponerlo todo en orden. La licencia de apertura también la solicité y de momento no me han contestado», señaló el empresario.

García explicó que «plagas de mosquito tigre no la sufre solamente Cieza, hay en toda España y más concretamente en el Levante por culpa de las últimas lluvias». El promotor negó que haya malos olores y sí reconoció que el impacto visual en el entorno es negativo. Además, constató que «todos los permisos están solicitados tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma, y esperando estoy a que lleguen».

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que el empresario ha podido funcionar un año tras la presentación de la Declaración Responsable. Ahora, y una vez que los técnicos municipales han examinado la zona, el Consistorio no puede dar los permisos al no reunirse las condiciones. Antonio Moya, concejal de Economía Circular, declaró que «ya se le ha notificado que no cumple con los requisitos necesarios, por lo que se le ha vuelto a dar a otro plazo para que se ponga al día».