La presentación, este viernes, del nuevo vehículo. C. C.

El parque de Cieza cuenta con un nuevo vehículo especial para operar en calles estrechas

El alcalde aprovechó la presentación del nuevo camión para solicitar una embarcación zodiac que pueda atender posibles emergencias acuáticas en el río Segura

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:42

El parque de bomberos de Cieza cuenta con un nuevo vehículo especialmente diseñado para operar en las estrechas calles del casco antiguo de la ciudad y de otras localidades de la comarca como Abarán y Blanca. La presentación tuvo lugar este viernes con la presencia del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y el gerente del Consorcio de Extinción de Incendios, además de la plantilla del parque.

Durante el acto, Ortuño repasó las inversiones realizadas por el Gobierno regional en materia de emergencias. «Desde 2024, se han incorporado 43 bomberos al Consorcio, y actualmente hay procesos selectivos en marcha para sumar 36 plazas más, además de una próxima oferta pública que incluirá otras 35. En cuanto a medios materiales, se han adquirido seis nuevos camiones por valor de 1,7 millones de euros y se prevé la licitación de otros cuatro por 1,5 millones», indicó.

El alcalde aprovechó la ocasión para solicitar al Gobierno regional la incorporación de una embarcación tipo zodiac al parque de Cieza. Argumentó que el río Segura es utilizado por numerosos ciudadanos para actividades recreativas y que contar con una zodiac permitiría atender emergencias acuáticas con mayor eficacia. «El río es nuestra playa natural, y disponer de una embarcación de rescate es una necesidad para garantizar la seguridad de nuestros vecinos», afirmó.

El plan de modernización incluye obras en los parques de San Pedro del Pinatar, Segura y Caravaca de la Cruz, así como mejoras ya ejecutadas en Lorca y La Manga. También se ha renovado el equipamiento de protección e intervención con una inversión cercana al medio millón de euros, y se ha aprobado un plan de formación anual con el mismo presupuesto.

«Más efectivos, más formación y más medios» es el lema que resume la estrategia del Ejecutivo murciano para fortalecer el Consorcio de Extinción de Incendios. Con estas acciones, el Gobierno regional busca garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia en toda la Región de Murcia.

