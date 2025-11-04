La nueva edil de Cieza planta al PP y se incorpora como no adscrita Joaquina Rojas, que releva a la fallecida Amparo Pino, toma posesión del acta entre reproches del alcalde por anteponer «intereses personales»

La triste pérdida de la concejala del PP Amparo Pino, ocurrida hace ahora dos meses tras una súbita enfermedad, también ha costado a los populares la pérdida de un escaño en el Ayuntamiento de Cieza. Joaquina Rojas, sustituta de la edil fallecida, ocupa desde este martes por la noche su asiento en la Corporación. Pero no lo hace en las filas de los populares. Rojas ha decidido incorporarse como concejala no adscrita, desvinculándose de esta manera del partido con el que se presentó a las elecciones municipales en el mes de mayo de 2023.

Este hecho deja al equipo de gobierno, que lidera Tomás Rubio, con solo ocho concejales, frente a los nueve de los que goza el PSOE y los tres de Vox.

Rojas tomó posesión de su acta por la tarde durante el Pleno ordinario. Y el alcalde, Tomás Rubio, le recriminó que se incorpore al Consistorio ciezano «como concejal no adscrita, a pesar de haberse presentado bajo las siglas populares». El primer edil expresó, asimismo, su «tristeza y decepción». Y dijo que «la nueva concejal que ha tomado posesión de su cargo tras el fallecimiento de nuestra compañera, una mujer ejemplar, leal y profundamente comprometida con el Partido Popular y con Cieza; y ha decidido no integrarse en el grupo del PP y pasar a ser concejal no adscrita». Rubio lamentó «sinceramente» la decisión. «No considero moralmente aceptable que alguien asuma un cargo público obtenido bajo unas siglas y, al mismo tiempo, renuncie a ellas desde el primer momento. Los ciezanos votaron un proyecto y un equipo, no intereses personales», explicó. Y aseguró que, a pesar de ello, su grupo mantendrá la línea actual.

«Desde el PP de Cieza seguiremos trabajando con la misma responsabilidad, unidad y lealtad que siempre nos han definido, honrando la memoria de nuestra compañera y el compromiso que adquirimos con nuestros vecinos», manifestó el regidor ciezano.

Con un grupo independiente

LA VERDAD intentó recabar la opinión de la nueva edil, que declinó hacer declaraciones. Rojas ya estuvo vinculada al mundo de la política algún tiempo como funcionaria de empleo del desaparecido partido Ciudadanos Centristas Ciezanos, que liberaba el independiente José Luis Vergara.