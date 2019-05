El cartel viral de un bar de Cieza: «El niño que esté sin sus padres será propiedad del bar» Manuel Villalba, junto al polémico cartel, ayer. / antonio gómez El cartel colgado en la puerta de un local asombra a los vecinos del municipio; «es una broma con mensaje directo», explica el propietario ANTONIO GÓMEZ CIEZA Sábado, 18 mayo 2019, 01:26

«Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna/materna en este bar, pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo. Avisaos estáis. No queremos malos rollos luego». Esta frase es la que puede leerse a las puertas de bar Venus, en Cieza. Su propietario, Manuel Villalba, asegura que el documento colgado en la puerta «es una declaración de intenciones que, a través de una broma, no deja de tener un mensaje directo, sincero y contundente hacia algunos progenitores. Algunos de los padres, sin empatizar con el resto de comensales, no cuidan del comportamiento de sus hijos y permiten que sus juegos y gritos importunen a otros clientes que vienen aquí», sostiene el dueño.

El cartel, que según el propietario lleva colgado más de un año, no deja de causar asombro entre los vecinos que acceden al local. «Algunos padres, no todos, consumen plácidamente lo que piden mientras sus hijos se pasan todo el rato dando el tostón a los demás usuarios del local, corriendo, con golpes, juegos escandalosos y gritos más agudos que los de una soprano», explica.

Admite que la palabra «esclavo» no ha sentado bien a algunas personas, pero aclara que el recado va dirigido a los padres. «Yo adoro a los niños, pero no se puede tolerar que corran y molesten a los clientes de las demás mesas e, incluso, a todo el vecindario; algunos padres no hacen nada», argumenta su decisión de colgar el cartel. El bar está en una calle peatonal y estrecha. «Está claro que los pequeños tienen que jugar, pero también sus papás y mamás tienen que controlarlos. Es su cometido y obligación, porque yo no tengo potestad para reñirle al hijo de otro», subraya. Algunos usuarios de internet han criticado en la red el texto del cartel.