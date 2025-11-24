La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades y sanitarios, ayer, en el Hospital Lorenzo Guirao. C. C.

El Ministerio premia al Hospital de Cieza por la reducción de lesiones por presión en los pacientes

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó el centro para felicitar al equipo y destacó que esta iniciativa «es una oportunidad para seguir reforzando la seguridad del paciente en todo el Servicio Murciano de Salud»

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:13

El Hospital Lorenzo Guirao de Cieza ha sido reconocido por el Ministerio de Sanidad como una de las mejores prácticas del Sistema Nacional de Salud gracias a un proyecto que ha logrado reducir de forma notable la aparición de lesiones por presión en pacientes. El estudio, desarrollado por profesionales de las unidades de urgencias, hospitalización, enfermería, formación, calidad y medicina preventiva, ha puesto en marcha medidas como sesiones formativas, campañas informativas internas, valoración del riesgo a todos los pacientes ingresados y el uso de manoplas especiales para el cuidado de la piel, además de cambios posturales y revisión del material de alivio de presión. Estas actuaciones ya forman parte del trabajo diario y han supuesto una mejora clara en la seguridad del paciente.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó el centro para felicitar al equipo y destacó que esta iniciativa «es una oportunidad para seguir reforzando la seguridad del paciente en todo el Servicio Murciano de Salud». También estuvo presente el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, quien felicitó a las trabajadoras y al equipo del hospital por esta iniciativa, destacando que «este reconocimiento demuestra el compromiso y la calidad humana de los profesionales sanitarios de Cieza, que siempre van un paso por delante para cuidar a nuestra gente».

Por otra parte, el consejero aprovechó la visita para agradecer la labor que el Área IX está realizando en los mercados semanales a través de los centros de salud de Cieza, Abarán y Blanca, donde se están celebrando durante este noviembre los conocidos como «Mercadillos de la Salud», donde se ofrece información sobre vacunación, conservación de medicamentos, alimentación saludable, higiene de manos y recursos para combatir la soledad no deseada. Este año, además, se han administrado vacunas de gripe y covid directamente en los puestos, llegando a unas 70 personas.

