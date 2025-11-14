La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

McDonald's abre su primer restaurante en Cieza

La apertura en Cieza generará oportunidades de empleo para 45 personas de la localidad. La compañía sigue creciendo en Murcia y acerca su experiencia a más clientes con un nuevo restaurante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:22

McDonald's Murcia, inaugura su primer restaurante en Cieza. Ubicado en el nuevo parque comercial y de ocio Los Olivos, en Cieza.

Esta apertura supone un nuevo impulso al empleo local con la creación de 45 puestos de trabajo.

Carolina Mediero, franquiciada de McDonald's, ha apuntado: «Como murciana que soy, la apertura de este restaurante en Cieza tiene un significado muy especial. Abrir un restaurante no se trata solo encender las luces por primera vez, sino de dar inicio a un lugar donde la gente se sienta bienvenida y comparta experiencias, donde los equipos crecen, y el esfuerzo compartido se convierte en orgullo de equipo.

Con la apertura de McDonald's Cieza iniciamos una nueva etapa llena de ilusión y compromiso, pero sobre todo con un enorme orgullo por el camino recorrido hasta aquí.

A mi equipo, gracias de corazón. A cada uno de ellos, que ha puesto pasión, esfuerzo y energía en cada detalle para que hoy estemos aquí.

Seguimos consolidando la presencia de McDonald's en Murcia, gracias a la confianza de nuestros queridos clientes que nos eligen en diferentes momentos de su día a día según la conveniencia de cada momento: comidas con la familia, cenas con amigos, por McAuto, Cumpleaños o Delivery.

Abrimos nuestras puertas cada dia con la ilusión de seguir ofreciendo experiencias únicas a nuestros clientes, y de continuar construyendo juntos el futuro de McDonald's.

