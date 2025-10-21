El IES Los Albares de Cieza aporta 40 alumnos al proyecto 'ConviveTEAM' de la Consejería de Educación 65 centros participan este curso en esta iniciativa de convivencia escolar

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto al alcalde de Cieza, Tomás Rubio, visitó este martes el IES Los Albares de la localidad, uno de los centros que goza de la implantación del proyecto de convivencia escolar 'ConviveTEAM'. El consejero y el alcalde, junto a la concejala de Educación, María Turpín, y el director del centro, Francisco Zamorano, hicieron entrega de los chalecos identificativos al alumnado voluntario que participa en esta iniciativa.

Durante la visita, Marín destacó el compromiso del centro con la mejora del clima escolar y la implicación del profesorado y alumnado en la construcción de una comunidad educativa más acogedora e inclusiva. En el IES Los Albares participan en el proyecto 40 alumnos voluntarios, una treintena de docentes y el resto del alumnado como beneficiarios del programa. Desde el centro se valora la experiencia como «transformadora», ya que ha permitido a muchos estudiantes descubrir su capacidad de liderazgo, expresar emociones, escuchar con empatía y actuar con responsabilidad.

El consejero subrayó que «'ConviveTEAM' está obteniendo resultados muy positivos entre los alumnos participantes, al mejorar su integración en los centros, reducir los casos de acoso escolar y favorecer la solución dialogada de los conflictos». Además, remarcó que la tutorización entre iguales es «una herramienta eficaz para prevenir el abandono educativo temprano y promover la convivencia».

El proyecto, que forma parte del 'Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en Educación', se puso en marcha como piloto en el curso 2023-2024 con 55 centros y se ha consolidado este curso con la participación de 65 centros educativos, cerca de 1.000 alumnos y 250 docentes. 'ConviveTEAM' facilita la adaptación del alumnado de nueva incorporación, especialmente quienes llegan desde Primaria, estudiantes extranjeros o con dificultades de socialización, gracias a la figura de compañeros mayores voluntarios de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Durante todo el curso, tanto los alumnos como los docentes participantes reciben formación específica en convivencia y posteriormente obtienen un reconocimiento por su implicación. El programa promueve valores como la solidaridad, el respeto, la empatía y el compromiso social.

