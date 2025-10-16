Los funcionarios de los juzgados de Cieza vuelven a reclamar medios técnicos en los nuevos Tribunales de Instancia Su implantación, según los trabajadores, se ha realizado «sin los recursos materiales necesarios»

Claudio Caballero Jueves, 16 de octubre 2025, 17:12

Los funcionarios de los juzgados de Cieza volvieron a concentrarse este jueves para denunciar la falta de medios técnicos en las nuevas dependencias judiciales creadas tras la entrada en vigor de la conocida como Ley Bolaños, el pasado 1 de octubre. La normativa, impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reestructurado la organización judicial mediante la creación de los nuevos Juzgados de Instancia, pero su implantación, según los trabajadores, «se ha realizado en Cieza y en otros municipios de la Región sin los recursos materiales necesarios».

El pasado 1 de octubre, día en que la ley entró en vigor, ya se registró una primera protesta en Cieza. Dos semanas después, los funcionarios vuelven a manifestarse «porque nada ha cambiado», según afirmó Amparo Sánchez, portavoz del colectivo. «Seguimos en la misma situación desde que se implantó la Ley Bolaños», declaró Sánchez. «Todos los funcionarios hemos sido reubicados dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, y eso conlleva que el servicio de guardia, prestado por cuatro funcionarios, un juez y un letrado de la Administración de Justicia, esté distribuido por distintas dependencias. Es una situación insostenible», sentenció.

Los trabajadores explicaron que la dispersión de los equipos judiciales provoca un «efecto dominó» de desplazamientos continuos dentro del edificio, lo que repercute negativamente en el funcionamiento diario. «La movilidad constante genera un caos que afecta a todos: funcionarios, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y, en última instancia, a los ciudadanos», añadió la portavoz.

El colectivo exigió que la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia dote de los medios técnicos necesarios las instalaciones del servicio de guardia ubicadas en la planta baja del Palacio de Justicia, ya preparadas para albergar el servicio pero, según denuncian, aún sin equipar. «Todo se solucionaría si esas dependencias estuviesen dotadas adecuadamente. El servicio de guardia debe estar concentrado en un mismo espacio, y ahora mismo está disperso por todo el edificio», insistió Sánchez, quien recordó que estas protestas «continuarán y se intensificarán hasta que se habiliten las instalaciones y se garantice que los nuevos juzgados de instancia puedan operar con normalidad y sin afectar a la atención ciudadana».

