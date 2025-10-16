La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de funcionarios, este jueves, en los juzgados de Cieza. C. C.

Los funcionarios de los juzgados de Cieza vuelven a reclamar medios técnicos en los nuevos Tribunales de Instancia

Su implantación, según los trabajadores, se ha realizado «sin los recursos materiales necesarios»

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Los funcionarios de los juzgados de Cieza volvieron a concentrarse este jueves para denunciar la falta de medios técnicos en las nuevas dependencias judiciales creadas tras la entrada en vigor de la conocida como Ley Bolaños, el pasado 1 de octubre. La normativa, impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reestructurado la organización judicial mediante la creación de los nuevos Juzgados de Instancia, pero su implantación, según los trabajadores, «se ha realizado en Cieza y en otros municipios de la Región sin los recursos materiales necesarios».

El pasado 1 de octubre, día en que la ley entró en vigor, ya se registró una primera protesta en Cieza. Dos semanas después, los funcionarios vuelven a manifestarse «porque nada ha cambiado», según afirmó Amparo Sánchez, portavoz del colectivo. «Seguimos en la misma situación desde que se implantó la Ley Bolaños», declaró Sánchez. «Todos los funcionarios hemos sido reubicados dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, y eso conlleva que el servicio de guardia, prestado por cuatro funcionarios, un juez y un letrado de la Administración de Justicia, esté distribuido por distintas dependencias. Es una situación insostenible», sentenció.

Los trabajadores explicaron que la dispersión de los equipos judiciales provoca un «efecto dominó» de desplazamientos continuos dentro del edificio, lo que repercute negativamente en el funcionamiento diario. «La movilidad constante genera un caos que afecta a todos: funcionarios, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y, en última instancia, a los ciudadanos», añadió la portavoz.

El colectivo exigió que la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia dote de los medios técnicos necesarios las instalaciones del servicio de guardia ubicadas en la planta baja del Palacio de Justicia, ya preparadas para albergar el servicio pero, según denuncian, aún sin equipar. «Todo se solucionaría si esas dependencias estuviesen dotadas adecuadamente. El servicio de guardia debe estar concentrado en un mismo espacio, y ahora mismo está disperso por todo el edificio», insistió Sánchez, quien recordó que estas protestas «continuarán y se intensificarán hasta que se habiliten las instalaciones y se garantice que los nuevos juzgados de instancia puedan operar con normalidad y sin afectar a la atención ciudadana».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  2. 2

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras el fallecimiento de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  5. 5

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  6. 6

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  7. 7 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  8. 8 Llega a Murcia un nuevo mercadillo de ropa vintage: más de 2.000 prendas a nueve euros
  9. 9 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los funcionarios de los juzgados de Cieza vuelven a reclamar medios técnicos en los nuevos Tribunales de Instancia

Los funcionarios de los juzgados de Cieza vuelven a reclamar medios técnicos en los nuevos Tribunales de Instancia