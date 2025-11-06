La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Cieza por permitir la apertura de Los Olivos sin la balsa antirriadas

José Alberto González Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

La Fiscalía de la Región de Murcia ha iniciado una investigación sobre la autorización de apertura del centro comercial Los Olivos otorgada por el Ayuntamiento de Cieza sin que se haya construido una balsas de laminación de aguas, exigida por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ante al riego de inundación de los terrenos. Indaga si hay indicios de responsabilidad penal (en principio por posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio) por parte del Consistorio, al haber permitido la puesta en marcha de Los Olivos –inaugurado el 12 de septiembre por el presidente regional Fernando López Miras– desoyendo los requerimientos de la CHS ante el peligro para las personas y los bienes.

Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía a LA VERDAD. Y señalaron que recibió una denuncia de un particular y que la CHS le informó también del incumplimiento por parte del Consistorio del reglamento de dominio público hidráulico, por no haberse ejecutado las medidas de protección. En octubre, este diario adelantó que la Confederación estudiaba ir a la Fiscalía. En palabras del presidente del ente, Mario Urrea, el centro comercial –que tiene unos 500 empleados y treinta tiendas– está «en una situación de ilegalidad».

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, del PP, declinó hacer declaraciones. Semanas atrás, defendió la apertura con una declaración responsable de la empresa. Y anunció que el Ayuntamiento estaba redactando el proyecto para construir lo antes posible una balsa con capacidad para 150.000 metros cúbicos que recoja las aguas del barranco de Los Grajos.