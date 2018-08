La falta de presupuesto hace peligrar el concurso de lanzamiento de hueso El Ayuntamiento asegura que ha ofrecido una subvención de 1.500 euros, una cantidad «insuficiente» para los organizadores del evento MARÍA GARCÍA CLEMENTE Viernes, 3 agosto 2018, 08:24

El campeonato de lanzamiento de hueso de oliva está a punto de dejar de ser uno de los atractivos de las fiestas de San Bartolomé de Cieza. Si un acuerdo de última hora no lo remedia, este verano no se celebrará el particular torneo, que acumula 23 ediciones y en el que participaron en 2017 más de 100 lanzadores.

El escollo para alcanzar la vigesimocuarta edición es el presupuesto del concurso, que desde la Asociación Amigos de las Oliveras cifran en unos 4.200 euros. «El Ayuntamiento nos ofrece 1.500 euros, pero con esa cantidad no nos llega para pagar ni las camisetas, los trofeos... Nosotros somos los primeros que queremos hacerlo, pero no tenemos la disponibilidad para ir pidiendo por los comercios como hacíamos anteriormente», apuntó José María Martínez, presidente de la asociación. Asimismo, consideró que se trata de una actividad de las fiestas que debe de ser sufragada por el Consistorio, en manos del PSOE, al que achaca que no considere el lanzamiento de hueso «una fiesta para todo el pueblo».

Por su parte, la concejal de Cultura, María Ramos, explicó que han brindado «la oportunidad de hacer este evento. Me he puesto en contacto con ellos en los últimos meses, y siempre me han dicho que no quieren hacer el evento porque la subvención, de 1.500 euros, les parecía insuficiente».

La fiesta ha cobrado relevancia en los últimos días tras el nombramiento de Teodoro García como secretario general del Partido Popular. Él fue campeón en el año 2008. Martínez cree que estas imágenes pueden haberles «perjudicado» a nivel institucional y local.

El presidente de la asociación mantiene la «esperanza» de llegar a un acuerdo antes del 20 de agosto, fecha límite para poner toda la infraestructura del torneo en marcha. Si el pacto no llega, desde la asociación no descartan llevar el campeonato a otras localidades interesadas en apoyar el concurso.