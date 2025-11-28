El equipo de Gobierno de Cieza 'sortea' las alegaciones y aprueba definitivamente el presupuesto municipal

El equipo de Gobierno del PP de Cieza cuenta desde este viernes con un nuevo presupuesto municipal tras sortear el último resquicio a modo de ... alegaciones que tres ciudadanos habían presentado después de la exposición pública a la que se habían sometido durante las dos últimas dos semanas. Entre ellas, el Ayuntamiento, en un pleno extraordinario que tuvo lugar a mediodía, resolvió el paquete de reparos que había presentado la actual portavoz socialista y secretaria de organización a nivel regional, María Jesús López, referidas a diferentes aspectos técnicos del proyecto de cuentas. Para llegar a este punto, el proyecto tuvo que atravesar diferentes fases, incluida la exposición pública durante un mes tras la cuestión de confianza a la que se sometió el regidor.

El presupuesto asciende a 34.357.277 euros, casi un 30% más que el anterior, que data del año 2022. Según el equipo de gobierno, las cuentas se caracterizan por la contención del gasto, la reducción de más del 30% en los costes políticos respecto al ejercicio anterior y un marcado carácter social y de impulso económico. El documento prevé mejoras en los polígonos industriales de Los Prados y Ascoy, así como el arreglo de la carretera T-20, considerada un eje fundamental para la actividad económica y agrícola. Y, por primera vez, «se habilita una partida específica para bienestar animal, en coordinación con la Consejería», señalaron fuentes municipales. Las cuentas incluyen también ayudas para familias en situación de precariedad, apoyo a los consejos comarcales y fondos destinados a la promoción y fomento del empleo. La cultura contará con el proyecto cultural Cieza Cuatro Estaciones y el acondicionamiento del recinto ferial.

El plan de inversiones contempla actuaciones como la reposición de instalaciones fotovoltaicas en colegios y edificios municipales, renovación de la luminaria en el campo de fútbol de La Arboleja, acondicionamiento de la piscina del polideportivo y sustitución del pavimento en pabellones deportivos. Para el alcalde de Cieza, el presupuesto de 2025 es «ambicioso, austero y responsable, pensado para dar respuesta a las necesidades de las familias de Cieza, apoyar a los sectores productivos y modernizar nuestras infraestructuras». Aunque los plazos son ajustados, «el equipo de gobierno está comprometido en sacar adelante unas cuentas que son claves para el futuro del municipio», subrayó. La oposición PSOE Vox volvió a coincidir en posible «inestabilidad presupuestaria que va a generar los presupuestos», que según estos grupos, ha sido cifrada por la interventora «en más de 7,5 millones de euros».